Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf in Canada aan dat zijn team 'voorzichtig optimistisch' mag zijn nu de prestaties sinds de introductie van het updatepakket in Monaco beter zijn geworden. Hij merkte bovendien een 'positieve dynamiek' in zijn team. Lewis Hamilton had het er op zijn beurt over dat Mercedes 'de Poolster' heeft gevonden voor wat betreft de juiste ontwikkelingsrichting. In Spanje stonden Hamilton en George Russell voor het eerst sinds de Grand Prix van Brazilië van vorig jaar allebei op het podium. In Canada kon dat herhaald worden, maar de uitvalbeurt van Russell betekende dat alleen Hamilton op het podium stond.

Hoewel de nieuwe vloer, sidepods en voorwielophanging reden tot optimisme zijn bij Mercedes, weet het team ook dat de weg naar Red Bull nog lang is. Het team is daarom van plan om vóór de zomerstop met nog meer updates te komen, waarbij de Britse Grand Prix op Silverstone duidelijk gemarkeerd is op de Mercedes-kalender. "We nemen een grotere [update] mee naar Silverstone", geeft Wolff aan. "Daarna zouden we er nog een moeten hebben vóór de zomerstop." De Oostenrijker legt uit dat Mercedes de afgelopen races veel heeft geleerd van het nieuwe pakket. "Het is gewoon zo dat we veel sneller hebben geleerd sinds we een deel van de conceptuele architectuur hebben veranderd. De komende vier races moeten we behoorlijke stappen zetten."

Volgens Wolff begrijpt het team de auto nu beter dankzij de simulaties. "Dat correleert met wat we op de baan zien", stelt de Mercedes-teambaas. "Dat was het afgelopen anderhalve jaar een probleem. We zien goede prestatieverbeteringen in de tunnel. We begrijpen steeds beter wat de auto nodig heeft om snel te gaan en hoe we deze moeten afstellen. Over het algemeen worden de stappen die we zetten groter. We boeken goede vooruitgang", aldus de Oostenrijker.

Gat naar Red Bull

Mercedes heeft dus stappen vooruit gezet, maar Red Bull heeft nog altijd een grote voorsprong op het team dat van 2014 tot en met 2021 de constructeurstitel won. In Canada was het gat tussen Max Verstappen en Fernando Alonso vooraan een stuk kleiner dan in Spanje, maar Wolff gelooft dat de Nederlander het ook wel iets rustiger aan deed. "We hadden niet verwacht dat we hier zouden presteren, aangezien de auto het meer van de snelle bochten moet hebben", meent Wolff. "Het is bemoedigend om er niet zo ver vanaf te staan."

"Maar je moet niet vergeten dat Max vooraan aan het cruisen is", voegt Wolff toe. "Hij is niet helemaal aan het cruisen, maar hij heeft het vooraan wel wat makkelijker. Er is een marge, dus we hebben nog een groot gat te overbruggen." Gevraagd of hij het gevoel had dat Red Bull in Canada voor het eerst dit seizoen onder druk is gezet, benadrukt Wolff: "Nee, nee. De marge is nog steeds te groot om echt te denken dat Max onder druk staat. Ik weet niet hoe groot [het voordeel] in de race was, iets van twee tienden? Maar het zat er nog steeds ver vanaf."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Canada