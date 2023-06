Max Verstappen veroverde zaterdag de pole-position voor de Grand Prix van Canada en verloor in de race geen moment de leidende positie. Al vrij snel na het doven de lichten creëerde de Red Bull-coureur een gat ten opzichte van de mannen achter hem. Bij de herstart deed de Nederlander dat nog eens dunnetjes over. Hoewel de voorsprong niet zo riant was als in Barcelona, stond er opnieuw geen maat op Verstappen. Het gat in het kampioenschap naar Sergio Perez is verder opgerekt.

Tim Coronel geniet van de prestaties van de tweevoudig titelwinnaar, maar hoopt stiekem dat die toch wel wat meer tegenstand gaat krijgen. Op de vraag wat de F1-analist van de Canadese Grand Prix vond, antwoordt hij lachend tegen Motorsport.com. "Saai. Alleen in het middenveld gebeurde er wat. We hebben natuurlijk altijd een chauvinistische gedachte. Max was gewoon aan het controleren. Dat vond ik machtig mooi om te zien. Heel leuk voor Red Bull om die honderdste zege af te vinken, daarbij voor Max ook nog eens fijn om met die 41ste Senna te evenaren. Het ging wel ergens om. Maar mag ik eerlijk zijn? Als publiek vond ik het te makkelijk gaan voor Max. Ik zit op strijd te wachten. Heel Nederland en heel de wereld zitten nu misschien wel op strijd te wachten. Wanneer komt iemand Max uitdagen? Het is mooi dat Mercedes weer snelheid heeft. Dus ik hoop dat de anderen ook wat snelheid gaan pakken."

Verstappen klaagde gedurende de race op het Circuit Gilles Villeneuve over een gebrek aan grip op de hardste compound. Na afloop liet hij weten dat lastig was om het rubber onder controle te houden. Dit ziet Coronel anders: "Ja doei", vervolgt hij. "Het was heel makkelijk, maar hij wilde er waarschijnlijk nog meer uithalen en dat is iets anders. Nee, het zag er wel heel makkelijk uit. In sommige rondjes was hij soms zeven tienden sneller dan de eerstvolgende. Ik zie dan niet dat het meteen heel moeilijk is, wat dit wel meteen zegt, is dat Max heel kritisch is op zichzelf en altijd het maximale eruit wil halen. Maar moeilijk? Nee. Ten opzichte van anderen was het helemaal niet moeilijk. Ten opzichte van zichzelf was hij misschien heel kritisch. Ten opzichte van de rest was hij weer far away!"

Tegen het einde van de Grand Prix schoot de 25-jarige coureur iets te hard over de kerbstones. Zelf kon Verstappen er wel om lachen. Het hinderde hem niet om zijn weg te vervolgen. Hoe kijkt Coronel naar dat moment? "Magisch mooi om te zien dat hij toch weer zoveel over heeft in zijn koppie. Laten we voorop stellen dat hij een foutje maakt. Eigenlijk was 'ie zichzelf een beetje aan het uitlachen: 'Joh, wel opletten blijven vriend. Het lijkt wel zo makkelijk te gaan, maar dit is niet helemaal de bedoeling!' Als je dan gaat lachen, dan zie je toch wel weer dat 'ie een echte sportman is die het uiterste uit zichzelf haalt. Aan de ene kant mooi om te zien, maar ik wil dat anderen er meer bij zijn."

Hoe kijkt Tim Coronel naar de prestaties van Red Bull-coureur Sergio Perez en Fernando Alonso? Hoe heeft Nyck de Vries het volgens de Nederlander gedaan? Dit en meer bespreken we in een nieuwe F1-terugblik. Bekijk de video bovenaan het artikel.