Newey: Aftellen naar F1-pensioen is eigenlijk al begonnen

Voorlopig blijft Adrian Newey nog wel even actief in de Formule 1. Motorsport.com kon in mei onthullen dat de chief technical officer van Red Bull Racing zijn contract bij het team, waarvoor hij sinds 2006 werkt, heeft verlengd. Het is echter onduidelijk welke looptijd de nieuwe verbintenis heeft. Wel heeft Newey in Canada een prachtige mijlpaal bereikt. Na de honderdste zege van Red Bull in de Formule 1 mocht de ontwerper zich bij Max Verstappen op het podium van de Canadese GP voegen, ook omdat het de 200e zege van een door hem ontworpen F1-bolide was. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat zijn mogelijke betrokkenheid bij de Toro Rosso STR3 uit 2008 en de McLaren MP4/12 uit 1997 niet is meegeteld, terwijl zijn invloed op de Williams FW19 uit 1997 wel is meegeteld.

Met dertien door hem ontworpen kampioensauto's heeft Newey veel succes gekend in de Formule 1, maar dat is voor hem allemaal bijzaak. Het belangrijkste vindt hij dat hij zijn jeugddroom heeft kunnen waarmaken door een betaalde ontwerper te worden in de Formule 1, zo liet hij na afloop van de race in Montreal optekenen bij Sky Sports. "Het is een geweldige reis geweest. Mijn droom was altijd om engineer in de autosport te worden, dus het was een belangrijk moment toen ik mijn eerste baan in de autosport kreeg en mijn eerste loon ontving. Alles wat daarna is gekomen, is een bonus", vertelde Newey.

Als Newey enkele bijzondere zeges moet benoemen, springen er voor hem een paar uit. Allereerst de eerste zege van een door hem ontworpen auto, die Nigel Mansell in 1991 in Mexico behaalde voor Williams, en daarnaast de zeges in races waarin het kampioenschap op het laatste moment werd beslist. "Ze zijn natuurlijk allemaal speciaal. Degenen die eruit springen, zijn de eerste in Mexico en degenen waarin het kampioenschap op het laatste werd beslist. Je kan beargumenteren dat het een einde van een kampioenschap is, dus natuurlijk zijn het races in Abu Dhabi met Sebastian [Vettel] tegen Fernando [Alonso] in 2010 en daarna Max [Verstappen] tegen Lewis [Hamilton] in 2021."

Inmiddels is Newey al meer dan dertig jaar actief in de Formule 1 en nu hij 64 jaar oud is, ontstaat ook de vraag hoe lang hij zijn werk nog blijft doen. Getuige zijn nieuwe deal is hij niet van plan om op korte termijn te stoppen, iets wat hij pas wil doen als hij zelf geen zin meer heeft of als hij zich niet meer gewild voelt. "Ik heb het geluk dat ik doe wat ik altijd al wilde doen en ik geniet van mijn werk. Ik hou ervan. Natuurlijk kan mijn loopbaan niet eeuwig doorgaan, dus ik denk dat ik door blijf gaan zolang het team mij wil behouden en ik ervan blijf genieten", aldus Newey. "Realistisch gezien is het aftellen echter wel begonnen. Maar op welke dag ik er precies mee stop, dat weet ik niet."

