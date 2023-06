Mercedes introduceerde in Monaco updates in de hoop dat deze het team in de juiste richting zou sturen voor de ontwikkeling van de W14. Het team pakte in Barcelona een dubbelpodium met Lewis Hamilton en George Russell, maar na die race werden de verwachtingen voor Canada wat getemperd. De lay-out van dat circuit zou namelijk niet bij de auto passen, maar uiteindelijk noteerden Hamilton en Russell in de kwalificatie wel de vierde en vijfde tijd onder verraderlijke omstandigheden. Ze starten uiteindelijk van de derde en vierde plaats dankzij een gridstraf voor Nico Hülkenberg. Voorafgaand aan het weekend in Montreal gaf Hamilton al aan dat Mercedes haar 'Poolster' had gevonden voor wat betreft de ontwikkelingsrichting voor de W14. Teambaas Toto Wolff beaamt dat het gevoel binnen het team nu anders is dan aan het begin van het seizoen.

"We zien een positieve dynamiek die overslaat op de organisatie", zegt Wolff. "We hebben het gevoel dat we de auto steeds beter voor elkaar hebben, we zien dat onze data resultaten opleveren op de baan. Dat hebben we lang niet gevoeld en dat draagt ertoe bij dat we er nu goed voor staan." Toch waarschuwt de Oostenrijker meteen voor zelfgenoegzaamheid. Hij benadrukt dat succes niet gegarandeerd is en dat de weg naar Red Bull nog lang is. "We kunnen voorzichtig optimistisch zijn", stelt Wolff. "We zien een stijgende lijn. Maar tegelijkertijd kun je zien hoe kwetsbaar we zijn. Kijk maar naar de derde vrije training, waar we niet genoeg temperatuur in de banden hadden en terugvielen", doelt hij op het feit dat Hamilton en Russell toen respectievelijk tiende en vijftiende eindigden.

Hoewel Mercedes nog met vraagtekens zit, weet het wel dat de W14 over het algemeen in de race beter presteert dan in de kwalificatie. Dit in tegenstelling tot een concurrent als Ferrari. Wolff is daarom van mening dat een dubbelpodium ook in Canada mogelijk moet zijn. "We kunnen er staan", is de Mercedes-teambaas zeker van zijn zaak. "We kunnen tevreden zijn. Lewis ging in Q2 rechtdoor, maar hij zou [zonder die fout] de snelste op inters zijn geweest met een zeer competitieve rondetijd. Over het algemeen hebben we dus de snelheid wel, wetende dat dit circuit niet bij ons past en dat het regende", aldus Wolff.