Mercedes begon net als in 2022 op matige wijze aan het seizoen, maar om de juiste ontwikkelingsrichting voor de W14 te vinden introduceerde het team in Monaco een groot updatepakket. Hierbij vielen met name de nieuwe sidepods op. In Monaco zelf had het team er nog weinig profijt van, maar in Barcelona werd duidelijk dat er potentie in de auto zit. Lewis Hamilton en George Russell pakten daar namelijk voor het eerst sinds de Grand Prix van Brazilië van 2022 een dubbel podium namens Mercedes. Toch was de achterstand op de Red Bull van Max Verstappen met 24 seconden groot te noemen.

Hamilton is er wel van overtuigd dat Mercedes het goede momentum van Barcelona in Canada kan doortrekken. "Zeker weten, we hebben vooruitgang geboekt", zegt Hamilton. "Na afgelopen race was iedereen in de fabriek enthousiast over de auto. Het hele team heeft nieuwe energie, het voelt alsof we de Poolster hebben gevonden. We weten waar we naartoe gaan en hoe we er moeten komen. Iedereen werkt gewoon zo hard als ze kunnen. Ik kijk dus uit naar deze race. We weten echt niet of dit circuit bij onze auto en diens karakteristieken past, maar het weer kan dat wel veranderen. We zullen het wel zien."

Hamiltons laatste Formule 1-zege dateert van 2021, toen hij de Grand Prix van Saudi-Arabië won na een stevig duel met Verstappen. Gevraagd of het gebrek aan zeges een zware last is geworden, benadrukt de zevenvoudig wereldkampioen dat dat niet het geval is. "We hebben een moeilijke periode achter de rug en we zijn weer aan het opkrabbelen", aldus de Brit, die stelt dat het resultaat in Spanje als een zege voelt. "Het draait allemaal om hoe je ernaar kijkt. Natuurlijk hebben we niet gewonnen, maar we hebben veel stappen gezet - dat zijn zeges. Dat we vorige race allebei op het podium stonden, was voor ons een zege. We zijn gewoon gefocust. We weten dat we de Poolster gevonden hebben, we weten welke richting we op moeten. We weten niet helemaal hoe we er moeten komen, maar als we koel blijven en ons focussen op de wetenschap kunnen we er samen komen. Het team van engineers is fantastisch. We hebben een geweldig ontwikkelingsteam en ik denk echt dat wij het beste ontwikkelingstempo hebben, zo goed als, al dan niet beter dan wel team dan ook in de sport."