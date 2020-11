Mercedes vol ongeloof over omvang schade aan wagen Bottas

De Fin reed in de tweede ronde van de race op Imola over een wing end plate van Sebastian Vettel, die dat onderdeel was verloren bij een touché in de eerste ronde met Kevin Magnussen. Het stuk carbon sloeg een flink gat in de vloer van Bottas’ Mercedes en bleef zelfs in de wagen vastzitten. De telemetrie meldde direct een neerwaartse lijn in prestaties, maar het team had geen idee hoe groot het probleem precies was, vooral omdat Bottas gewoon de leiding in de race kon behouden.

“We zagen een grote terugval in het prestatieniveau, maar het echt grote probleem zou vervolgens een terugval in de rondetijden moeten zijn. Als je het vertaalt naar rondetijd zou dat ongeveer zeven of acht tienden moeten zijn”, legt ingenieur Andrew Shovlin uit. “We geloofden de sensoren niet omdat we zagen hoe Bottas, die niet echt aan het stampen was, gewoon redelijke rondetijden liet optekenen. We konden zelfs een gaatje opbouwen. In het begin geloofden we het gewoon niet.”

Mercedes had al gauw door dat er iets onder de W11 vast zat, maar het was gissen naar wat het precies was en wat voor schade het veroorzaakte. “We hadden geen idee wat het was. Als je naar de omvang van het onderdeel kijkt en het ook nog eens rood is, dan kun je je gewoon niet voorstellen dat we het niet op de camerabeelden zagen”, vervolgt Shovlin. “Maar het zat klem en wij konden alleen het zwarte deel zien en omdat de wagen daar helemaal zwart is, konden we het niet zien. Als we hadden kunnen zien wat het was, hadden we bij de eerste stop misschien wat effectiever te werk kunnen gaan.”

De schade zorgde er uiteindelijk voor dat Bottas terugviel naar P3, achter Max Verstappen. Doordat de Nederlander uitviel, wist de Fin nog tweede te worden, maar hij had de race op Imola kunnen winnen. “Het is pech voor hem en hij heeft zeker de juiste beslissing genomen door er direct over heen te rijden, want als hij het tegen een band had gekregen dan zou het zeer waarschijnlijk een lekke band hebben veroorzaakt. Dus het was een goede beslissing. Maar buiten zijn schuld om heeft het hem de hele middag tegengewerkt”, besluit Shovlin.