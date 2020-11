Internationale media over Verstappen en Mercedes in F1 Imola

Gazzetta: Mercedes herschrijft geschiedenisboeken, niet de dag van Verstappen

In Italië, waar men de Formule 1 dit jaar drie keer op bezoek kreeg, is er bovenal lof voor de geoliede machine van Mercedes. "Dat Lewis Hamilton en Mercedes winnen, dat is eigenlijk niets nieuws. Maar bijzondere records zijn dat wel. Hamilton heeft zijn eigen record in Imola met 93 overwinningen nog iets scherper gezet en Mercedes heeft bovenal zeven achtereenvolgende constructeurstitels binnen, een prestatie waar nog geen enkel ander team uit de Formule 1-historie ooit in is geslaagd." De Gazzetta dello Sport noemt het dan ook 'nuovo magia', ofwel een nieuw stukje magie.

Van die magie heeft Mercedes in de loop der jaren al meer laten zien. "Alleen maar applaus voor dit buitengewone team, dat zelf de geschiedenisboeken herschrijft en alleen maar kruimels aan concurrenten laat. En er komt nog meer aan: de honderdste pole voor Hamilton, zijn honderdste zege en het evenaren van zeven titels voor Michael Schumacher." Eén van die genoemde kruimels leek in Imola naar Max Verstappen te gaan in de vorm van P2. "Verstappen pakte Hamilton bij de start, maar die liet zich niet gek maken. Enkele foutjes van Bottas lieten Verstappen ook aan hem voorbij voor de tweede plek. Maar het bleek toch niet de dag van de Nederlander. Door brokstukjes klapte zijn rechterachterband in ronde 51. Na de safety car die volgde, wist Daniil Kvyat zichzelf te onderscheiden", pakt de Rus ook nog even wat lof mee.

Bild: Hamilton krijgt zege cadeau, Verstappen spectaculair van de baan

In Duitsland eveneens respect voor Mercedes, al constateert Bild wel dat de zege van Hamilton met enig fortuin tot stand kwam. De krant kopt dan ook 'Hamilton kriegt den Sieg geschenkt' oftewel 'Hamilton krijgt de zege cadeau'. De verslaggever van dienst duidt hiermee op de problemen van Bottas en Verstappen, maar bovenal op de gelukkige timing van de virtual safety car na het uitvallen van Esteban Ocon. "Als het eenmaal loopt, dan zit ook alles mee. Deze keer was het een triomf die Hamilton met verdomd veel geluk heeft verkregen. De regerend wereldkampioen kreeg de zege eigenlijk cadeau. Hij verloor P2 bij de start aan Verstappen, maar daarna zou alsnog alles zijn kant op vallen."

In dat restant zou het niet bepaald de kant van Verstappen op vallen. "Verstappen moest met een kapotte band rechtsachter opgeven en vloog nog behoorlijk spectaculair van de baan." Tijdens de safety car-fase die volgde maakte George Russell het nog iets bonter. Toch is dat volgens Bild nog niet het meest knullige moment van de zondag geweest. Daarvoor heeft men de nieuwe teamgenoot van Sebastian Vettel ontdekt. Lance Stroll, oftewel: 'Neuer Vettel-Kollege fährt Mechaniker um'. "Het zou in de slotfase nog een keer goed knallen, maar dan wel met een pijnlijke afloop: Lance Stroll ramt tijdens zijn laatste pitstop per ongeluk de man met de voorste krik omver." Waar die pitstop niet naar wens verliep, heeft een mislukte stop eveneens de race van Vettel verknalt. "Door een pitstop van een haast ongelooflijke 13.1 seconden werd dit het volgende weekend om snel te vergeten."

Sky Sports: Hamilton had ook zonder hulp van virtual safety car gewonnen

De samenvatting van Sky Sports is even kort als krachtig: 'Hamilton wins, Verstappen crashes and Merc champion'. Dat moment van Verstappen heeft er overigens voor gezorgd dat de race in Imola iets minder saai werd dan aanvankelijk gedacht. Inhalen bleek schier onmogelijk op het smalle Autodromo Enzo e Dino Ferrari, maar met het moment van Russell, de herstart van Kvyat en de spin van Albon zat het venijn duidelijk in de staart. Of zoals Sky het samenvat: "De crash van Verstappen leidde eigenlijk een chaotische slotfase in." Aan het eindresultaat vooraan veranderde die hectiek zoals bekend niets meer. "Mercedes, dat in Imola behoorlijk werd opgejaagd door Verstappen, ging met die recordbrekende zevende titel aan de haal."

Toch heeft Hamilton volgens de Britten wel voor deze triomf moeten vechten. "Het gaat Mercedes voor de wind in het F1-seizoen 2020, maar in Imola was dat niet het geval voor Hamilton, ondanks dat we aan de finish wel weer het vertrouwde beeld zagen." Waar het Duitse Bild van een cadeautje sprak, benadrukt Sky Sports liever de kwaliteit van Hamilton. "De Brit ging langer door met zijn eerste stint dan zijn voornaamste rivalen. Waar Bottas worstelde om snelheid te vinden en Verstappen er lang niet voorbij kon, wist Hamilton het gat uit te bouwen." Zelfs zozeer dat Hamilton de virtual safety car volgens de verslaggever niet nodig had. "Hij had zelf al een gat opgebouwd dat groot genoeg was om de 'overcut' te laten slagen."

L'Equipe: Mercedes-overmacht saai maar knap, Verstappen razend na DNF

We sluiten het rondje traditiegetrouw af met de rapportcijfers van L'Equipe. Daar wordt zowaar een 10 uitgedeeld en wel aan het team van Mercedes. "Ja, je kunt zeggen dat deze ongeëvenaarde overheersing de Formule 1 saai maakt, maar tegelijkertijd is dit wel het resultaat van hard werken en van vastberadenheid. Het team van Toto Wolff heeft aan talent of geld geen enkel gebrek en blijft innoveren en leren van de eigen fouten, met maar één doel voor ogen: de overwinning. Sinds 2014 zijn er 134 Grands Prix verreden en daarvan heeft Mercedes er maar liefst 100 gewonnen."

Een aantal waar Red Bull Racing in het hybride tijdperk alleen maar van kan dromen. De derde en voor Verstappen gelukkig ook laatste race op Italiaanse bodem - dit jaar althans - leverde de manschappen van Christian Horner welgeteld zero points op. Bij L'Equipe blijft de teller wat betreft het rapportcijfer voor Red Bull steken op een 3.5. "Het was een rampzalige zondag voor Red Bull, dat 34 punten meer dan Mercedes moest scoren om de titelstrijd in leven te houden, maar uiteindelijk helemaal niet scoorde." Albon ging volledig zelf kopje onder, Verstappen werd zoals bekend geveld door de omstandigheden. "Hij was nadien razend, ook al omdat hij tot dusver de perfecte race had gereden en Mercedes een één-tweetje leek te ontnemen."