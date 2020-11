Magnussen: "Versnellingsbakprobleem oorzaak hoofdpijn"

Het probleem met de versnellingsbak van Magnussen kwam al tijdens de kwalificatie aan het licht. Het Amerikaanse team diende bij de FIA een verzoek in om het te verhelpen, maar dat verzoek werd afgewezen. Alleen als het team een gridstraf op de koop toe zou nemen, was men in de gelegenheid geweest om het probleem te verhelpen. Men besloot het daarom zo te laten, maar het bracht Magnussen behoorlijk in de problemen. Nadat de coureur in de eerste ronde aangetikt werd door Sebastian Vettel, reed hij een tempo dat redelijk gelijkwaardig was aan dat van teamgenoot Romain Grosjean. Na 44 ronden maakte Magnussen voor het eerst melding van ‘knallende hoofdpijn’. Hij reed nog enkele ronden door, maar op de achttiende plaats was er weinig perspectief en besloot het team om de wagen naar binnen te halen.

“We hadden een probleem met de versnellingsbak, zaterdag tijdens de kwalificatie had ik daar ook al last van”, zei Magnussen. “Het probleem kwam terug tijdens de race. Vanaf de eerste ronde ging het omhoog schakelen moeilijk, dat ging trager. Het ging niet alleen trager, maar het was ook een knal. Elke keer als ik schakelde voelde het even goed, maar daarna voelde het alsof ik een klap in m’n gezicht kreeg. Uiteindelijk leverde dat knallende hoofdpijn op. Ik bracht het team op de hoogte en zij vonden dat we nergens meer voor vochten en hebben me naar binnen gehaald.”

De aanrijding met Vettel in de eerste ronde zorgde er in principe al voor dat Magnussen kansloos was voor een goed resultaat. “Ik werd in de eerste ronde rondgetikt, dat was eigenlijk al het einde. Ik verloor heel veel tijd. Het tempo was daarna best aardig, beter dan verwacht. Zeker omdat het schakelen me een halve seconde per ronde kostte. Ik was sneller dan gedacht, maar het was wel frustrerend.”