Voor het eerst sinds Japan 2012 slaagde Mercedes er niet in om Q3 te halen in de kwalificatie. George Russell bleef steken op P11, terwijl teamgenoot Lewis Hamilton de dertiende tijd noteerde. Het Duitse merk had alle hoop gevestigd op een sterke sprintrace, om zo alsnog in een goede uitgangspositie te komen voor de Grand Prix op zondag. Maar in de wedstrijd op zaterdag boekte de renstal geen progressie. Russell eindigde op de positie waarop hij begon. Hamilton zakte zelfs een plek en moet de GP van Emilia-Romagna zodoende als veertiende aanvangen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is uiteraard niet blij met het resultaat en denkt dat dit weekend al kan worden afgeschreven. "Ik denk dat het scoren van punten het minimale moet zijn. Dit is zeker niet wat we vooraf verwacht hadden. Dit weekend kunnen we al wel afschrijven", zegt Wolff. "We kregen de banden niet op temperatuur, je kunt dan vrij weinig uithalen. Bij de start kun je ook niet veel doen: inhalen is hier erg lastig. Het is een vernedering."

F1-sprintrace een optocht?

Russell geeft aan dat de auto ook topsnelheid mist en hij in de sprintrace niet kon profiteren van zijn DRS. Daarom moet het team voor de Grand Prix met een alternatieve strategie komen om posities goed te maken. "Dit soort sprintraces zijn lastig", aldus de Britse coureur. "Ik weet niet hoe de rest van de race is verlopen, maar voor mij voelde het als een optocht. De race is gewoon niet lang genoeg om voor wat slijtage te zorgen, wat tot onderlinge verschillen kan leiden. Ik denk dat onze auto sneller is, maar we hebben de snelheid nog niet op het rechte stuk. En de kleine knikjes op het rechte stuk zorgen ervoor dat inhalen nog lastiger wordt. Dat hield onze opmars tegen."

Volgens de Mercedes-coureur komt het straks aan op de tactiek. "We moeten iets anders doen dan de concurrentie. Dat zou ons nog een kans kunnen geven om te vechten en naar voren te komen. Ik weet zeker dat we er wel uitkomen, maar het blijft een lastige opgave", vervolgt Russell. "Het is voorlopig een zeer pittig weekend. We hebben waarschijnlijk boven ons kunnen gepresteerd in de voorgaande races. Dit is waarschijnlijk waar we horen te staan."

Hamilton valt zijn teamgenoot bij: "Er wordt echt hard gewerkt, maar dit is wat we op het moment in handen hebben. We hebben het dit jaar voorlopig nog niet voor elkaar, maar iedereen knokt hard om terug te komen", aldus de zevenvoudig wereldkampioen. "We vechten niet voor de titel, maar we vechten om de auto beter te begrijpen. We hopen te verbeteren en vooruitgang te boeken naarmate het seizoen vordert. Dat is alles waar we op dit moment op kunnen hopen."