Waarom Mercedes nog niet klaar is met het concept van de W13

De Duitse constructeur worstelt al het hele seizoen met de nieuwe wagen, maar in Imola werd een nieuw dieptepunt bereikt. Lewis Hamilton en George Russell eindigden in de kwalificatie allebei in Q2. Ook in de sprintrace schoot het niet echt op, en het is helemaal niet ondenkbaar dat Mercedes dit seizoen puntloos vertrekt uit Italië.

Mercedes is er nog niet in geslaagd de potentie van het W13-concept te gebruiken en loopt daardoor hopeloos achter de feiten aan. Stemmen in het team suggereren dat het tijd is om rigoureuze stappen te zetten. Naar verluidt gaat het om het stoppen met het doorontwikkelen van de huidige wagen, en vroeg te beginnen met de ontwikkeling van de bolide voor 2023. Ook is het mogelijk dat het team het nog dit seizoen over een andere boeg gooit.

Teambaas Toto Wolff zegt dat het team nog niet op een dergelijk punt is aangekomen. Hij is ervan overtuigd dat het team de oorzaak van de problemen kan vinden. “Ik denk dat we een richting hebben, we weten waar het potentieel van deze wagen te vinden is. Dat zou ons veel sterker maken”, zegt Wolff. “Maar op dit moment hebben we dat nog niet gevonden.” Mogelijk komt Mercedes rond de Spaanse Grand Prix met een aantal ontwikkelingen die de luchtstroom ten goede zouden moeten komen. Dat zou porpoising tot een minimum moeten beperken. “Ik denk dat al het goede en slechte momenteel uit de vloer komt. We hebben interessante ideeën en concepten waar we aan werken, we zijn aan het ontdekken. Dat zou in de komende races zichtbaar moeten worden op de auto.”

Eerst fouten ontdekken, dan schakelen

Gevraagd naar de twijfels over het concept en het feit dat Mercedes als een van de weinigen een zero sidepod-concept hanteert, zegt Wolff dat men nog niet klaar is om met een schone lei te beginnen. “Ik zou niet willen zeggen dat het concept verkeerd is”, gaat de Oostenrijker verder. “Maar er is een deel waar we simpelweg geen goede oplossing gevonden hebben die past binnen de reglementen, maar wat is het? Je hoeft het goede niet weg te gooien, dat kun je behouden. Als er fundamentele zaken zijn die niet werken en ervoor zorgen dat het potentieel van de wagen niet gebruikt kan worden, dan moet je je verlies natuurlijk pakken.”

Dat Wolff het heeft over ‘je verlies pakken’, is tot nu toe de belangrijkste opmerking waarmee het team toegeeft de plank misgeslagen te hebben. Maar hij stelt dat het team nog niet klaar is om door te schakelen naar een ander concept. “Het is vrij simpel. Als je een basis hebt en een punt gevonden hebt waarmee je opnieuw kunt beginnen, kunnen we de potentie van het concept dan wel benutten? Als we dat wisten, hadden we dat vijf maanden geleden we gedaan. We geloven dat we dit concept verder moeten ontwikkelen. Het is een lastige kwestie. Voor je een dergelijke beslissing neemt, moet je echt goed onderzoek doen. We moeten hoe dan ook de oorzaak vinden, dan kunnen we ons verlies pakken en de focus leggen op volgend jaar. Dat kan niet als je niet weet waar je mis zit. Op dit moment weten we dat gewoon niet. Nog niet.”