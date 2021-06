In de stratenraces in Monaco en Azerbeidzjan konden Mercedes F1-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas geen vuist maken ten opzichte van rivaal Red Bull Racing. In beide races werden goede punten eigenhandig weggegooid. In Monte Carlo verloor Bottas een zekere podiumplaats door een mislukte pitstop. In Baku kon Hamilton de leiding in het WK overnemen na de crash van Max Verstappen, maar de Brit ging bij de herstart vervolgens ook pijnlijk in de fout. Voor teambaas Toto Wolff is de maat vol.

“Veel dingen lopen niet zo soepel als de afgelopen jaren het geval was”, blikt Wolff terug. “Operationeel gezien zitten we niet op onze A-game. We hebben in de kwalificaties en races nog niet echt de sweet spot van de auto gevonden. Er is gewoonweg zoveel dat we nog moeten verbeteren. Ik wil daar zo snel mogelijk mee beginnen, om er zeker van te zijn dat we daadwerkelijk in staat zijn om mee te doen om het kampioenschap. Je kunt geen punten blijven verspelen zoals we in Monaco en Baku hebben gedaan. Dat is voor ons allemaal gewoon niet acceptabel.”

Naar eigen zeggen zijn dit de zwaarste weken uit zijn gehele loopbaan bij het Mercedes F1 Team: “Het gebrek aan snelheid in Monaco, en de pitstop van 36 uur bij Valtteri terwijl we eenvoudig het podium hadden kunnen halen is niet echt een geweldig resultaat. Zeker niet gezien de eisen die we aan onszelf stellen. De auto was in Baku in bijna alle sessies nergens. Om eerlijk te zijn was het prima om derde te worden. Het is gewoonweg onacceptabel dat we de wagen na de start, of na de pitstops, niet in een goede positie krijgen. We verliezen gewoon seconde na seconde.”

Eigen verwachtingen

Uiteindelijk had het weekend in Baku nog zeer positief kunnen eindigen na de uitvalbeurt van rivaal Max Verstappen, maar de fout van Hamilton bij de herstart maakte het er nog pijnlijker op: “We zijn allebei volledig naar de gallemiezen. Als rijder heb je alles in de hand, het is zo dichtbij en dan gaat alles door het putje. We moeten op onze top presteren en we hebben onze rijders dit weekend geen competitief pakket gegeven. Verre van. Dat is de frustratie. Het is niet alleen het incident in de slotfase dat frustreert. Het is het feit dat we niet voldoen aan onze eigen verwachtingen. Dat geldt voor ons allemaal: Lewis, de engineers, ikzelf, iedereen binnen het team.”

Video: Terugblik op de zinderende Grand Prix van Azerbeidzjan