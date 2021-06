Red Bull ook in Baku toonaangevend met razendsnelle pitstop

In de twaalfde ronde van de Grand Prix van Azerbeidzjan had Red Bull Racing 1,98 seconde nodig om Max Verstappen van een nieuw setje banden te voorzien. Daarmee noteerde de pitcrew van het team de gedeeld tweede snelste pitstop van het jaar. In Bahrein had men 1,93 seconde nodig voor de stop van Verstappen, in Portugal werd de stop van Verstappen ook in 1,98 seconde afgewerkt. Red Bull is daarmee nog altijd het enige team met pitstops onder de twee seconden. In Baku kwam Alfa Romeo nog het dichtste in de buurt van die grens met de pitstop van Kimi Raikkonen. De Zwitserse formatie had 2,13 seconden nodig, even lang als Williams bezig was met de tweede stop van George Russell.

In het algemeen klassement van de Fastest Pitstop Award heeft Red Bull de leidende positie opnieuw verstevigd. Na zes race staat de renstal op 162 punten, waarmee het meer dan het dubbele aantal punten heeft van nummer twee Williams. Het Britse team heeft 78 punten, daarachter volgen Mercedes, Alfa Romeo, Aston Martin en Ferrari met respectievelijk 71, 69, 68 en 67 punten.

Snelste pitstops van de GP van Azerbeidzjan

Team Coureur Tijd 1 Red Bull Racing Max Verstappen 1,98 seconde 2 Alfa Romeo Kimi Raikkonen 2,13 seconden Williams George Russell 2,13 seconden 4 Williams George Russell 2,28 seconden 5 Ferrari Charles Leclerc 2,33 seconden