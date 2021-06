Pirelli: Onderzoek naar klapbanden Verstappen en Stroll niet eenvoudig

De race in Baku was iets over de helft toen de linker achterband van Lance Stroll het plots begaf op het rechte stuk en de Canadees op hoge snelheid in de muur crashte. Enkele ronden voor het einde gebeurde hetzelfde bij Max Verstappen, die op dat moment aan de leiding ging in de wedstrijd. Ook bij de coureur van Red Bull klapte de linker achterband op het lange rechte eind en ook in het geval van de Nederlander eindigde het in een stevige crash.

Verstappen gaf eenmaal terug in de paddock aan weinig van Pirelli te verwachten wat betreft het geven van uitsluitsel over de oorzaak van zijn klapband. “Pirelli zal waarschijnlijk weer zeggen dat het met brokstukken te maken heeft. Daar krijg je toch nooit het volledige antwoord van”, merkte hij op. Teambaas Christian Horner put echter hoop uit het feit dat de band van Verstappen voor een groot deel heel is gebleven. “Het goede is dat de band grotendeels intact is gebleven. Hierdoor beschikken we in elk geval over bewijsmateriaal. Hierdoor kunnen ze kijken of het door een stukje rommel op de baan kwam of door iets anders. Al het bewijsmateriaal dat nodig is om de oorzaak te achterhalen, is er”, aldus Horner.

Isola ontkent echter dat het onderzoek makkelijker zal verlopen doordat de banden grotendeels heel zijn gebleven. “Nee, dat maakt het niet makkelijker. Want als je een ongeluk hebt, raakt een band op heel veel plekken beschadigd”, legt Mario Isola uit aan onder andere Motorsport.com. “Dat is ook de reden waarom we de banden naar het laboratorium moeten sturen, ze onder een microscoop moeten gaan bekijken en een grondige analyse moeten doen die je op het circuit niet kan uitvoeren.”

“We hebben andere instrumenten en gereedschappen nodig om de binnenkant van de band te inspecteren en indien er sprake is van een snee, vast te stellen of die snee vóór de crash is ontstaan door iets externs, of ontstond toen de band kapot ging”, vervolgt de Italiaan. “Je zal namelijk ook sneden hebben die veroorzaakt zijn doordat de band contact maakte met de vloer, de ophanging en wat al niet meer. Het is dus geen makkelijk onderzoek en het is zeker niet zo dat het werk makkelijker wordt als er nog wat van het loopvlak van de band over is.”

Veroorzaakte brokstuk van Stroll de klapband bij Verstappen?

De Pirelli Formule 1-baas zegt de band van Verstappen zelf te hebben bekeken. “Die was nog in één stuk, dus het is niet onmogelijk om te onderzoeken wat de oorzaak was”, aldus Isola, die eerder zei dat de klapbanden van Verstappen en Stroll vermoedelijk veroorzaakt zijn door rommel op het circuit. “Bij Max zou het mogelijk iets geweest kunnen zijn wat van de auto van Lance afkomstig was. Wat Lance betreft, zou ik het eerlijk gezegd niet zo weten, want er hadden zich voor zijn crash geen andere incidenten voorgedaan.”

Pirelli zal behalve naar de banden zelf ook naar foto's en videobeelden van de incidenten kijken. ”In 2018 overkwam Valtteri Bottas hetzelfde. Ook bij hem was er sprake van een plotselinge deflatie. In zijn geval was op beelden duidelijk te zien hoe hij over een groot stuk rommel dat op het circuit lag reed en zo een snee in zijn band opliep. Dit keer ligt het iets gecompliceerder. Maar natuurlijk we nemen alle foto’s en videobeelden die we van de ongelukken hebben mee in het onderzoek.”