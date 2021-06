Gazzetta: Bizarre wending voor Verstappen, ongelooflijke remfout Hamilton

"Verstappen e Hamilton K.O.", zo begint de grootste sportkrant van Italië. Beide titelgegadigden zijn voor het eerst dit kalenderjaar puntloos gebleven. "Dit was een zeer rumoerige episode van het Formule 1-seizoen 2021, een GP vol wendingen. Een staande start met nog twee ronden te gaan, een uitvalbeurt voor Max en Lewis die een fout maakt bij het remmen", vat de Gazetta een bijzondere race kort samen. "Vijf ronden voor het einde: Max Verstappen heeft de race in handen, rijdt op het rechte stuk en de strijd is bijna gestreden. Maar dan... zijn Red Bull slaat ineens om. De linker achterkant zakt weg en is er geen kans meer om de boel te controleren. Het is een ongelooflijke wending die deze zesde ronde van het WK heeft bepaald."

Het bracht zoals bekend de rode vlag uit en gaf Lewis Hamilton alle kans om in een sprintrace van slechts twee ronden de macht te grijpen. De staande start vanaf P2 was goed, maar daar koopt de wereldkampioen aan het eind van de rit bijzonder weinig voor. "Hamilton kreeg een sensationele kans om de overwinning te pakken, maar maakte zelf een ongelooflijke remfout. Wat restte, was de vijftiende plek voor hem en nog altijd P1 voor Max in het kampioenschap." En niet te vergeten de eerste overwinning van Sergio Perez in de kleuren van Red Bull. "Tegen alle verwachtingen in mocht Perez de hoogste trede van het podium beklimmen na een race die tot aan de zwart-wit geblokte vlag spannend bleef." Op dat ereschavot kreeg hij gezelschap van een voormalig Ferrari-coureur, eentje die kan rekenen op lof in de Italiaanse sportkrant. "Bravo Vettel, hij was zondag de auteur van een zeer solide race in zijn Aston Martin."

Bild: 'Wildes Feuerwerk in Baku', kolossale fout Hamilton redt Verstappen

Ook in Duitsland krijgt Vettel de handen op elkaar. Waar Bild na Monaco concludeerde dat hij 'het nog kan' is het in Azerbeidzjan nog mooier geworden voor de man uit Heppenheim. "Das war wieder Vettel", kopt de grootste krant van Duitsland na een 'Giganten-Rennen' in Baku. "In een grote chaos is hij plotseling weer helemaal de oude. Tijdens deze gekke race in Azerbeidzjan reed Vettel sensationeel naar de tweede plaats achter Sergio Perez." Los van Vettel heeft de journalist van dienst ook behoorlijk genoten van de onvoorspelbare vertoning die de krachtmeting in Azerbeidzjan was. Bild vat het geheel dan ook treffend samen als een 'Wildes Formel 1-Feuerwerk in Baku."

In dat spektakelstuk moest Max Verstappen zoals bekend forfait geven met de zege voor het grijpen. "Hij leek op weg naar een zekere overwinning en toen ineens 'kaboem'. Hij reed fier aan de leiding, maar vloog vijf ronden voor het einde met meer dan driehonderd kilometer per uur de muur in. Hij is godzijdank niet gewond geraakt bij de klap en kon zelf uitstappen, maar de zege was ineens weg." De WK-leiding zoals bekend niet, met speciale dank aan Lewis Hamilton. "De wereldkampioen verremde zich op kolossale wijze en ging bij de eerste bocht simpelweg rechtdoor", spreekt Bild van een uitermate kostbare fout. "Mede daardoor luistert de winnaar na een grandioze Grand Prix van Azerbeidzjan naar de naam Sergio Perez."

Sky: Onverklaarbare fout Hamilton Het Britse Sky Sports sprak over een “uitzonderlijk dramatische GP”. Uiteraard was er aandacht voor de crash van Verstappen. De Nederlander was volgens de Britten op weg naar “een sleuteloverwinning om zijn leiding in het WK te vergroten tot 15 punten totdat zijn linkerachterband er plotseling de brui aan gaf en de Red Bull op het rechte stuk in de muur klapte”. Waar Hamilton opeens op weg leek naar waardevolle punten, stond er nog een ‘extraordinary final twist’ te wachten. De Brit maakte een “onverklaarbare fout” en gooide alles door het putje. Perez profiteerde na een sterke race en werd de eerste rijder sinds 2018 die naast Verstappen een race wint voor Red Bull Racing. Hij werd op het podium geflankeerd door Sebastian Vettel, die volgens de redacteur van dienst ook “een hoofdrol vertolkte met een opmerkelijke tweede plaats”. Pierre Gasly werd neergezet als ‘consistent front-runner all weekend’ en bekroonde dat met een verdiende derde stek. L’Equipe: Verstappen had voorzichtiger kunnen zijn met de banden De rijder van de dag is volgens het Franse L’Equipe Sergio Perez: de Mexicaan krijgt 18 van de 20 punten: “Hij begon perfect door bij de start twee plaatsen te winnen alvorens de rolmodel teamgenoot te spelen door Lewis Hamilton achter zich te houden na een perfect uitgevoerde overcut. In de jacht naar succes hebben de Oostenrijkers misschien eindelijk hun ideale tweede rijder gevonden.” Teamgenoot Max Verstappen moest het doen met 12 van de 20 punten. De betreffende journalist sprak van een frustrerende race voor de Limburger, die met “kinderlijke eenvoud de snelste ronden neerzette, totdat hij in ronde 46 in de muur eindigde na een geklapte achterband. Had hij te hard gepusht? Verstappen had voorzichtiger met zijn banden kunnen omspringen. Hij verloor hierdoor 26 punten in het WK.” Ook bandenleverancier Pirelli kreeg een rapportcijfer: 10 van de 20 punten. L’Equipe erkende al dat het “niet gemakkelijk is om Pirelli na deze GP een cijfer te geven. Enerzijds scoren ze 20/20 voor het spektakel dat de bandenproblemen van Stroll en Verstappen veroorzaakten, zeker gezien de bizarre laatste twee ronden. Anderzijds scoren ze 0/20 voor het veroorzaakte gevaar.” Dat brengt het gemiddelde op 10/20. Lewis Hamilton kreeg 6/20 na zijn pijnlijke fout: “De kans was te mooi om waar te zijn maar Lewis Hamilton pakte hem niet. Het enige dat hij hoefde te doen bij de herstart was zijn positie vasthouden. Zoals hij zelf al tegen het team zei: ‘Het is geen sprint, het is een marathon’.”

Video: De klapbanden, de zondag van Verstappen de verdere GP van Azerbeidzjan geanalyseerd in een nieuwe F1-update