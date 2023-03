In de openingsronde vloog er een onderdeel op de baan na een incident tussen Oscar Piastri en Pierre Gasly. De jonge Australiër was hierdoor genoodzaakt om na de eerste ronde al binnen te komen voor een nieuwe voorvleugel. Tot overmaat van ramp was het uitgerekend zijn teamgenoot Lando Norris die over het onderdeel van Piastri heenreed, waardoor ook hij naar binnen moest om zijn auto te laten repareren. De kans op punten was hierdoor al vrij snel uit het vizier en ze eindigden dan ook op P15 en P17.

Herhaling van de start in Jeddah

McLaren-teambaas Andrea Stella reflecteert op het incident in de tweede bocht van zijn rookie: “Oscar was zo voorzichtig mogelijk. Als je naar Gasly’s onboard kijkt, dan lijkt het erop dat hij de controle over zijn auto verloor, waardoor hij een kleine drift maakte en tegen Oscar’s voorvleugel aankwam. Het was gewoon een ongelukkige situatie. Wat nog ongelukkiger was, was dat Lando over het kapotte onderdeel van Piastri heenreed. De data toonden een groot verlies in downforce aan, dus ze hadden er niet mee door kunnen rijden. Dit soort klappen moeten we incasseren. We zijn racers, we geven niet op. We moeten ons weer focussen op de volgende race”

Terwijl Piastri meteen op de harde band gezet werd, waarmee hij in staat was om de race uit te rijden, werd Norris tijdens de safetycar op de mediums gezet. Het leidde tot twee verschillende strategieën voor de beide mannen van McLaren. “Lando kon Oscar inhalen bij de herstart, waarna Oscar de positie weer terugwon tegen het einde van de race. Uiteindelijk waren beide strategieën gelijkwaardig aan elkaar”, concludeert Stella.

Lof voor coureurs

De Italiaanse teambaas was blij om te zien dat zijn coureurs op de baan op een respectvolle manier met elkaar omgingen, waarbij Norris uiteindelijk Piastri voorbij liet zodat hij het gevecht aan kon gaan met Logan Sargeant. “We hebben dit soort situaties van tevoren besproken”, vertelt Stella. “Het zijn sowieso hele eerlijke rijders, maar als de auto papaya is, dan moet je extra voorzichtig zijn. Ik wil ze graag mijn complimenten geven, het was allemaal erg netjes."