Horner noemt wantrouwen bij Perez in slotfase "compleet normaal"

Red Bull scoorde zondag maximaal in Jeddah met een overwinning van Sergio Perez en tweede plaats van Max Verstappen. Van een probleemloze race was het echter niet voor het team uit Milton Keynes. Met nog een ronde of vijftien te gaan meldde de Nederlander een vreemd geluid te horen bij de aandrijfas, waarna de coureurs gevraagd werd hun snelheid te matigen. Nadat er geen bijzonderheden gevonden werden in de data, mocht er weer gepusht worden door beide rijders.

Perez had een voorsprong van ruim 6 seconden zien teruglopen naar zo’n 4,5 seconden, toen de coureurs de instructie kregen om een bepaalde rondetijd aan te houden. De Mexicaan leek er echter niet gerust op dat Verstappen zich aan de gestelde richttijd zou houden. “Doet Max hetzelfde?”, vroeg hij. Christian Horner zegt wel begrip te hebben voor de zorgen die Perez op dat moment had. “Die heb je altijd als je degene bent die aan de leiding gaat. Je wil dan zeker weten dat de auto die achter je rijdt zich als eerst aan de gestelde target houdt. Dat is compleet normaal”, aldus de teamchef tegenover onder andere Motorsport.com. ”We waren als team echter bezorgd dat er een probleem met de betrouwbaarheid was en hoe we daar mee om moesten gaan. Maar nadat we eenmaal in de data hadden gezien dat er geen probleem was, lieten we ze weer hun gang gaan, alvorens we ze vijf ronden voor het einde gecontroleerd naar de finish lieten rijden.”

'Als Max voor snelste ronde wil gaan, dan doet hij dat'

Dat Verstappen in de afsluitende ronde een gooi naar de snelste raceronde deed, daar had Horner geen moeite mee. “We waren zelf al tot de conclusie gekomen dat als hij ervoor wilde gaan, hij ervoor zou gaan. En ik denk dat hij zelf ook al tot die conclusie was gekomen. Maar beide coureurs wisten hoe de situatie ervoor stond. Checo had op dat moment de snelste ronde in handen. Hij vroeg wat de tijd was en dan is ons wel duidelijk waarom hij dat vraagt. Hij wist dat Max een poging zou doen om het punt voor de snelste ronde te pakken. Hij ging er ook voor zitten maar liet het er na een paar bochten bij, toen duidelijk was dat hij er al anderhalve tiende boven zat.”

Op het moment dat Verstappen over de boordradio interesse toonde in de snelste raceronde, deelde race-engineer Gianpiero Lambiase aan hem mee dat het team daar niet mee bezig was. Op de vraag of dat radiobericht tegen beter weten in was, zegt Horner: “Je geeft die boodschap aan je coureur omdat je als team gewoon maximaal wil scoren. En als er ook maar een beetje zorgen zijn over de betrouwbaarheid, wil je de boel natuurlijk managen.” Uiteindelijk had het team er vertrouwen in dat de beide auto’s zonder problemen de finish zouden halen. “Uiteindelijk was er geen reden voor ons om Max of Checo niet voor die snelste ronde te laten gaan. En Max liet naderhand over de radio weten dat het punt voor de snelste ronde erg veel voor hem betekende.”

In de kwalificatie op zaterdag was er daarentegen wel degelijk een probleem met de aandrijfas bij Verstappen. Zonder dat probleem had de Nederlander waarschijnlijk zonder veel problemen de pole-position gepakt, gezien hij in alle vrije trainingen met afstand de snelste tijd had gereden. En dan had de race-uitslag op zondag er goed mogelijk heel anders uitgezien. Horner: “We moeten erachter komen wat daar aan de hand was. We zullen alles van de auto halen en onderzoeken, want we moeten er van zien te leren zodat het in de toekomst niet nog eens gebeurt.”

Video: Max Verstappen vindt dat hij de race had moeten winnen