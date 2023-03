Waar Charles Leclerc op zaterdag imponeerde door een knappe tweede tijd te rijden, was de snelheid van Ferrari tijdens de race een stuk minder indrukwekkend. Ferrari heeft een valse start aan het nieuwe seizoen beleefd, want naast de betrouwbaarheidsproblemen komt de Scuderia ook veel race pace te kort om Red Bull of Aston Martin bij te benen. In Jeddah moesten ze zelfs Mercedes voor zich dulden, waardoor Carlos Sainz en Charles Leclerc op een teleurstellende zesde en zevende plek eindigden.

Ferrari-teambaas Fred Vasseur maakt kennis met hoe het is om kopman te zijn bij het Italiaanse team, daar waar de verwachtingen van de fans en de media altijd hooggespannen zijn. Volgens de Fransman is het van belang dat zijn team de reden achterhaalt waarom de auto nog niet werkt zoals men hoopt. Vasseur wordt gevraagd wat het eerste is wat hij aan zijn engineers gaat vragen, waarop hij duidelijk antwoordt: “We moeten onszelf niet bullshitten. We moeten iets veranderen. We moeten actie ondernemen. Het helpt niet om er alleen over te praten. Voor mij is het duidelijk: er zit voldoende potentie in de auto. We komen alleen te kort op Red Bull omdat we niet ieder weekend het maximale uit de auto halen.”

Waarom het in Jeddah niet wilde vlotten

Bandenmanagement heeft Ferrari in Jeddah de das omgedaan volgens Vasseur. “Charles was de eerste stint op de zachte band snel, maar niemand wist hoe het ging zijn op de andere compounds. Sainz was ook snel op de mediums, maar we verloren veel op de harde band. Dat moeten we zien te begrijpen. Als we iets moeten verbeteren, dan is het wel het managen van de verschillende banden”, stelt de Franse teambaas.

Potentie is er, constantheid nog niet

Leclerc toonde zaterdag met een rondetijd van slechts 0.155 seconde langzamer dan de poletijd van Sergio Perez aan dat Ferrari over één ronde een snelle auto heeft, net als dat in 2022 het geval was. Volgens Vasseur is dit een teken van hoop, alleen moet zijn team deze snelheid door het gehele weekend zien te vinden. “Door het uitvallen van Verstappen was het moeilijk om in te schatten wat precies het verschil was met Red Bull, maar ik denk dat we ten opzichte van Mercedes en Aston Martin een stap voorwaarts hebben gezet. Wij waren slechts een tiende van pole-position verwijderd, zij drie- of vier tienden geloof ik. Ik denk dus dat we met de ontwikkeling de juiste weg in zijn geslagen. De potentie is er, alleen moeten we dit de rest van het weekend nog gebruiken. Dat hebben we in Jeddah niet gedaan”, aldus Vasseur.