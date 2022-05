McLaren: Goede start van nieuwe F1-wedstrijdleiding

Na de controversiële finale van het Formule 1-seizoen 2021 ging de opzet van de wedstrijdleiding op de schop. De FIA schoof de veelbesproken Michael Masi aan de kant en koos voor een nieuw systeem met twee wedstrijdleiders die elkaar afwisselen: Niels Wittich en Eduardo Freitas. Ook het team om hen heen ging aardig op de schop. Bovendien wordt de wedstrijdleiding nu bijgestaan door een nieuwe ‘virtual control room’, een soort VAR.

Wittich heeft in de eerste vijf races van het seizoen 2022 de honneurs waargenomen, Freitas maakt volgend weekend in Spanje voor het eerst zijn opwachting in de nieuwe rol. Vooralsnog heeft Wittich duidelijke kaders gesteld. Hij is zeer duidelijk over zaken als track limits en het teruggeven van posities bij onrechtmatige inhaalacties. Dit valt in goede aarde bij McLaren-teambaas Andreas Seidl: “Ik wil het niet vergelijken met het verleden, want wij waren ook zeer tevreden over de werkrelatie die we in de vorige opzet hadden. Ik vind dat de nieuwe opzet met Niels en Eduardo een zeer goede start gemaakt heeft in dit nieuwe tijdperk van de Formule 1. Niels is heel rechtlijnig qua handhaving van de regels. Hij is ook heel duidelijk wat hij verwacht. Daar hou ik van. Tegelijkertijd staat hij altijd open voor een gesprek en constructieve input, evenals voor dingen waarvan jij denkt dat ze veranderd moeten worden. Ik denk dat we er goed voor staan.”

Sieraden en ondergoed

De nieuwe wedstrijdleider heeft ook duidelijk gemaakt dat coureurs geen sieraden mogen dragen en speciaal brandwerend ondergoed moeten dragen. Dit leidde tot veel kritiek van onder meer Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. Seidl kan zich daar niet in vinden: “Die regel is er al vele jaren. Als je in andere raceklassen zou werken, was het niet eens een discussiepunt geweest. Als je je sieraden niet af wilt doen of geen brandwerend ondergoed wilt dragen, dan race je gewoon niet. Het is heel simpel. De FIA heeft te kennen gegeven open te staan voor gesprekken over sieraden die lastiger zijn om uit te doen. Dat zien we graag, open dialogen om oplossingen te vinden.”

Andreas Seidl, teambaas McLaren Foto: Alexander Trienitz