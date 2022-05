Het stratencircuit van Monaco en Charles Leclerc: het is geen gelukkig huwelijk. De Ferrari-coureur crashte vorig jaar in de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix, terwijl hij de pole-position achter zijn naam had staan. Het team gokte erop dat de versnellingsbak niet beschadigd was en hij vanaf P1 zijn thuisrace kon aanvangen. Dat bleek helaas voor hem niet het geval, waardoor het raceweekend van Leclerc al voor de start ten einde kwam.

Over enkele weken hoopt de WK-leider revanche te kunnen nemen in de straten van zijn woonplaats. De eerste kennismaking van het jaar met het circuit is echter niet al te succesvol verlopen. Leclerc gaf eerder vandaag een demonstratie met de historische en peperdure Ferrari van Niki Lauda uit 1974. Dat leverde in eerste instantie mooie plaatjes op, totdat de Monegask in Rascasse de controle over de bolide verloor en in de vangrails eindigde. Gelukkig voor hem viel de snelheid redelijk mee, al hing de achtervleugel er niet al te aerodynamisch meer bij…

Leclerc kon zijn weg wel vrij rap vervolgen en de schade leek vooral aan het bodywork te zitten. Desondanks geen gelukkig moment voor de rappe rijder. Eenmaal bijgekomen van het incident liet hij via social media weten: "Als je dacht dat je al alle pech in de wereld gehad hebt in Monaco, verlies je de remdruk in Rascasse in een van de meest iconische historische Ferrari Formule 1-bolides..."