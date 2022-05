Na de controversiële Formule 1-finale in Abu Dhabi 2021 stond wedstrijdleider Michael Masi volop in de schijnwerpers. De Australiër nam in de slotfase enkele opmerkelijke beslissingen, waardoor Max Verstappen er met de titel vandoor kon gaan. Met name Mercedes was logischerwijs witheet. Die woede en frustratie is ook de afgelopen maanden nauwelijks afgenomen. Mercedes F1-teambaas Toto Wolff zei in april nog: “Sommige rijders vonden de manier waarop hij met hen om ging bijna respectloos. Er is een promotor van een van de races in het Midden-Oosten die opgelucht was na het vertrek van Masi omdat hij zoveel gezeik met hem had gehad. Hij was immuun voor feedback en zelfs nu realiseert hij zich niet dat hij iets verkeerds heeft gedaan. Hij was een blok aan het been van de sport.”

Hoewel bijna niemand het zich kan voorstellen dat Masi binnen afzienbare tijd weer een belangrijke rol binnen de Formule 1 gaat spelen, kijkt Ben Sulayem daar anders tegenaan. “Ik heb Michael niet aan de kant gezet”, begint de FIA-president in een interview met het Britse Sportsmail. “Hij had een persoonlijke overload aan werk als veiligheidsdelegaat én wedstrijdleider. Hij heeft een fout gemaakt. Het is niet zo dat we gezegd hebben dat dit het einde van Masi bij de FIA is. Dat soort dingen doe ik niet. Zelfs de mensen die niet op me gestemd hebben omarm ik. Wij denken niet aan individuen, we denken aan de gehele operatie. Ik ken Michael niet zo goed. De beslissing [om hem te ontslaan als wedstrijdleider] is genomen door de World Council. Michael heeft gewoon een menselijke fout gemaakt.”

Ben Sulayem wil minimaal drie wedstrijdleiders

De FIA-president sluit niet uit dat we Masi ooit nog zien terugkeren in de Formule 1, of zelfs in de wedstrijdleiding. “Ik heb hem twee dagen geleden gesproken. Ik heb persoonlijk geen problemen met hem. Ik haat niemand", vervolgt Ben Sulayem het interview. "Michael is er nog en we gaan hem misschien gebruiken. Ik heb nooit gezegd dat we van hem af moeten. We kunnen hem misschien juist wel gebruiken. We staan overal voor open. Onze structuur was verkeerd georganiseerd. Hoewel we nu twee nieuwe wedstrijdleiders hebben, wil ik niet beweren dat nu alles goed is. Je kunt niet de supermarkt binnenlopen en extra stewards halen. Je hebt stevige en eerlijke mensen nodig, tolerante personen. Het tekort aan mensen binnen de FIA moet opgelost worden. Ik zou zelf graag minimaal drie wedstrijdleiders zien, idealiter vanaf begin volgend jaar.”