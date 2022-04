De Internationale Sportieve Code van de FIA bevat al jarenlang een passage waarin de coureurs wordt opgedragen om tijdens racesessies geen juwelen te dragen. Nieuwbakken F1-racedirecteur Niels Wittich achtte het in Australië echter nodig om artikel nogmaals onder de aandacht te brengen in de event notes. “Het dragen van juwelen in de vorm van piercings of kettingen is verboden tijdens competities en kan daarom voor de start gecontroleerd worden”, leest de regel. De gedachte achter het strenger handhaven van de regel is het verlangen van Wittch om te garanderen dat de veiligheidsstandaard zo hoog mogelijk is - vooral na de lessen die geleerd zijn door de huiveringwekkende crash van Romain Grosjean tijdens de GP van Bahrein in 2020.

Desondanks vindt Lewis Hamilton de striktere handhaving een stap te ver. Hij stelt bovendien dat het fysiek onmogelijk is om enkele van zijn oorbellen uit te doen, waardoor hij niet aan de eis van de FIA kan voldoen. “Ik ben niet van plan om mijn juwelen uit te doen. Ik vind dat het persoonlijke zaken zijn en dat je moet kunnen zijn wie je bent”, vertelt Hamilton. “Er zijn dingen die ik er niet uit kan halen, zoals deze in mijn rechteroor. Die zitten er letterlijk ingelast, dus ik zal ze eraf moeten laten hakken of iets dergelijks. Dus ze zullen blijven.”

Het verscherpte toezicht op het verbod op dragen van juwelen tijdens het racen krijgt dus niet van alle coureurs steun, maar tot escalatie lijkt het niet te komen. Toch meent Mercedes-teambaas Toto Wolff dat het niet per se verstandig is van de FIA om nu al een strijd aan te gaan over zaken als juwelen. “Hij heeft de eerste races op een respectvolle, solide manier in goede banen geleid en heeft geen fout gemaakt. Maar is het verbod op juwelen een strijd die hij op dit moment moet voeren?”, vraagt hij zich af in gesprek met Press Association. Tegelijkertijd ziet Wolff ook het bredere plaatje. “Als echter blijkt dat dit de grootste onfortuinlijke misser van een wedstrijdleider is, dan vind ik dat helemaal prima.”