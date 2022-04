McLaren heeft duidelijk plan opgesteld op weg naar herstel

Voorafgaand aan het Formule 1-seizoen 2022 waren de verwachtingen rondom McLaren hoog. Velen dachten dat de renstal uit Woking de aansluiting met de top zou vinden. Niets blijkt echter minder waar. Coureurs Lando Norris en Daniel Ricciardo scoorden in de eerste twee races gezamenlijk slechts zes schamele punten. De snelheid zat er in de Grand Prix van Australië een stuk beter in, wat resulteerde in een vijfde en zesde stek. Daardoor klom McLaren direct op tot de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. De komende weken en maanden moet de stijgende lijn doorgetrokken worden.

“Het was belangrijk dat we zo snel mogelijk een analyse uitvoerden nadat we ons realiseerden dat we performance tekort kwamen. Ik ben blij om te zeggen dat we nu een duidelijk plan hebben”, aldus teambaas Andreas Seidl. “De stappen die we moeten zetten om de performance te verbeteren heeft wat tijd nodig. We moeten geduld hebben, ondanks alle ambities. Het voornaamste is dat we een duidelijk plan hebben wat we nu gaan uitvoeren.”

Het herstelproces voor de teams die de plank hebben misgeslagen, wordt extra bemoeilijkt door het budgetplafond en de beperkte windtunneltijd. McLaren zal zorgvuldig moeten bepalen waar de grootste winst te behalen valt. Seidl daarover: “Ik wil niet in detail treden over wanneer de updates op de auto komen. Er zijn verschillende aspecten waarmee je moet omgaan. Zo heb je het budgetplafond en er is beperkte tijd in de windtunnel waar je rekening mee moet houden.”