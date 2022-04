F1 Tech: De nieuwste diffuser-update van de Ferrari F1-75

Ferrari beschikt in deze fase van het Formule 1-seizoen 2022 over de beste auto van het veld. Charles Leclerc zegevierde in Bahrein en Australië, en eindigde in Saudi-Arabië na een rondenlang gevecht met rivaal Max Verstappen als tweede. Waar de rivaal uit Milton Keynes tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna een groot updatepakket introduceert, houdt Ferrari de kaarten nog even tegen de borst. De F1-75 heeft sinds de start van de pre-season tests in februari geen ingrijpende veranderingen ondergaan.

De Scuderia heeft ervoor gekozen om tijdens de thuisrace op Imola ook geen nieuwe onderdelen op de wagen te zetten. Op de Autodromo Enzo e Dino Ferrari vindt namelijk het eerste sprintraceweekend van het seizoen plaats, waardoor er minder tijd is om de nieuwe onderdelen te testen voordat de kwalificatie plaatsvindt. Wel liet teambaas Mattia Binotto doorschemeren dat er kleine veranderingen doorgevoerd worden. De formatie kampt namelijk nog altijd met porpoising. “We proberen de problemen die we tot op heden hebben te beperken. Dan denk ik aan porpoising en het gestuiter dat onze snelheid in Melbourne heeft beïnvloed. We gaan daar opnieuw aan werken. Maar de significante upgrades komen later in het seizoen.”

Op korte termijn lijkt het team zich te concentreren op de diffuser. Leclerc experimenteerde in de eerste vrije training in Albert Park al met een herziene versie. De aanpassingen hebben betrekking op het centrale deel van de diffuser, dat omhoog loopt vanaf de verbinding met de plank onder de wagen tot de crashstructuur. Het team heeft een bult toegevoegd aan het ontwerp. Het doel hiervan is om de stabiliteit van de achterzijde te verbeteren. Met deze aanpassing gaat er wat volume van de diffuser verloren, maar de verwachting is dat de nieuwe vormgeving onder bepaalde rijhoogten voor meer downforce zorgt. Dat kan nuttig zijn om het stuiteren onder controle te krijgen.

Ferrari verzamelde in Melbourne data bij de Monegaskische WK-leider, de verwachting is dat in Imola beide rijders met dit concept gaan rijden.

De voorvleugel van de Ferrari F1-75 met rijhoogtesensoren Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

In deze fase van de ontwikkeling is data nog van cruciaal belang. Daarom werd de voorvleugel van Carlos Sainz afgelopen raceweekend voorzien van optische rijhoogtesensoren. De meetapparatuur zat aan beide kanten van de neus en in het midden van de voorvleugel. Daarnaast werden twee camera’s gemonteerd om beeldmateriaal te maken van de buiging van de endplate.

Tijdens de eerste vrije training werd de achtervleugel van Leclerc ook voorzien van flo-viz verf, om ter plaatse snel te kunnen beoordelen of alles naar verwachting werkt.

Charles Leclerc met flo-viz verf op de achtervleugel Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images