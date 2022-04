De voorbereidingen op de eerste editie van de Grand Prix van Miami zijn in volle gang, maar het is nog niet helemaal zeker of deze race wel door mag gaan. Volgens de Miami Herald staan bewoners niet te springen om de race die rondom het Hard Rock Stadium wordt verreden. Omwonenden van het nieuwe stratencircuit hebben een laatste wanhopige poging gedaan om de GP tegen te houden door naar de rechter te stappen. Zij stellen dat het geluid van de auto's "ondraaglijk" zal zijn en tot "ernstige verstoring en fysieke schade kan leiden voor de bewoners van Miami Gardens." Om de zaak sterker te maken hebben de bewoners een extern bureau ingeschakeld dat het geluidsniveau onderzocht. Volgens dit bureau produceert F1 een geluidsniveau van 97 decibel binnen een straal van vier kilometer, dit is vergelijkbaar met het geluid van een kettingzaag.

Het blijkt ook dat het stadsbestuur van Miami nog steeds geen besluit heeft genomen over de vergunning van de race. De advocaten van Hard Rock Stadium en het bestuur van Miami stellen dat de rechter moet wachten tot dit besluit genomen is. Volgens hen is het aan de stad en niet aan de rechter om te beslissen of het evenement in overeenstemming is met de geluidsverordening. "Andere rechtbanken hebben niets gedaan met iets wat nog niet is uitgegeven", aldus rechter Alan Fine, die de zaak behandelt. "Moet ik dan ook niet wachten op het besluit van het wel of niet uitgeven van de vergunning?" Volgens de advocaat van de omwonenden hoeft de rechter echter niet te wachten, maar dit spreekt de advocaat van het circuit in Miami weer tegen. Volgens Joseph Serota kunnen bewoners alleen naar de rechter stappen wanneer de vergunning is afgegeven, al gaat dit lastig worden aangezien hij verwacht dat Miami pas enkele dagen voor het evenement de knoop doorhakt.

Naar alle waarschijnlijkheid hoeven de Formule 1 en bewoners toch niet lang te wachten op een uitspraak. Hoewel de vergunning nog niet is verstrekt zegt de krant dat een lokale rechter komende maandag uitspraak doet over de zaak. Mocht de race wel doorgang vinden dan belooft het een luxe spektakel te worden voor alle bezoekers.

Video: Het F1-circuit in Miami in vogelvlucht