Marko komt met goed nieuws: "Significante tijdwinst in Imola"

Red Bull Racing beschikt momenteel over een van de zwaarste auto’s van het veld. Desondanks zit het met de vorm wel snor. Max Verstappen boekte afgelopen weekend in Saudi-Arabië zijn eerste overwinning van het seizoen, nadat beide RB18’s in de seizoensopener in Bahrein in de slotfase uitvielen. Met de snelheid is niks mis, maar dat geldt ook voor de F1-75 van concurrent Ferrari.

Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko heeft goed nieuws voor de fans van de renstal uit Milton Keynes: "In Imola zullen we wat aan gewicht verliezen. Dat moet ons een significant tijdsvoordeel opleveren, tijdwinst met andere woorden”, bevestigt Marko tijdens Hangar 7 op Servus TV. “Onze auto is momenteel te zwaar. Om een beeld te schetsen: wanneer je tien kilo boven het minimumgewicht zit, kost dat op een circuit als Saudi-Arabië drieënhalf tot vier tienden. Gewicht verminderen betekent het gebruik van duurdere materialen die lichter zijn, en dus de productie van meer onderdelen. Maar je hebt ook te maken met het budgetplafond.”

Waarom de Red Bull F1-bolide zo zwaar is

De formatie uit Milton Keynes heeft in het ontwerp van de nieuwe bolide deels gekozen voor zwaardere materialen om betrouwbaarheidsproblemen te voorkomen. In de komende periode zullen de zwaardere onderdelen vervangen worden door lichtgewicht varianten, al speelt het budgetplafond een belangrijke rol. Marko legt uit: “Waarom onze auto zoveel zwaarder is, heeft enkele redenen. Helemaal verklaarbaar is het echter niet. We bevinden ons nu in de situatie dat we in onze upgrades ook de gewichtsbesparing mee moeten nemen, om zo binnen de financiële kaders te blijven. We kunnen niet tweemaal een onderdeel produceren. Aan de andere kant speelt betrouwbaarheid een rol. Deze auto moet door de heel andere druk andere uitdagingen doorstaan. Dat maakt het lastig. We hadden voorheen één financieel directeur. Nu bestaat de financiële afdeling uit tien personen. Dat toont aan hoe belangrijk dit is. Je moet samen met de technici de juiste compromissen vinden. Het wordt ook continu gecontroleerd. Er gaan ook alweer geruchten dat enkele teams ver boven het plafond zitten. Het eindresultaat is echter dat middenmoters als Sauber, wat over de lichtste auto beschikt, naar voren geschoten zijn.”

