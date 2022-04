Van der Garde optimistisch over upgradepakket Red Bull voor Imola

Na vorig jaar met Max Verstappen de wereldtitel te hebben veroverd, beleeft het team van Red Bull een moeizaam begin van het F1-seizoen 2022. De regerend kampioen behaalde weliswaar een fraaie overwinning in Saudi-Arabië, in Bahrein (brandstoftoevoer) en Australië (brandstoflekkage) noteerde hij een DNF, terwijl hij in beide races op weg leek naar de tweede plaats. Zodoende staat de teller bij Verstappen na drie GP’s op slechts 25 punten, wat de zesde plek in de tussenstand betekent.

“Ze moeten aan de bak”, laat Giedo van der Garde aan Motorsport.com over de seizoensstart van Red Bull weten. “Als je twee keer uitvalt in drie races, dan is dat natuurlijk dramatisch. Als Max gewoon twee tweede plekken had behaald, wat zonder die technische problemen makkelijk was gelukt, dan had hij op een paar punten van Leclerc tweede gestaan in het kampioenschap. Met een auto die nog niet de snelste is.” Het plaatje had er dan dus heel anders uitgezien. Van der Garde: “Dan had je er gewoon goed bijgestaan. Want we weten van Red Bull dat ze goed zijn in het ontwikkelen van een auto. Maar nu sta je op 25 punten, wat er natuurlijk veel te weinig zijn als je kijkt naar waar je had kunnen staan.”

Los van de problemen met de betrouwbaarheid komt Red Bull ook nog snelheid tekort ten opzichte van Ferrari, dat in beide kampioenschappen aan de leiding gaat. “Ik denk dat ze vooral aan de voorkant van de auto moeten werken”, aldus de F1-analist van Viaplay. “Je hoort Max de laatste tijd steeds mopperen dat de auto niet goed instuurt en dat hij hem niet goed kan positioneren. Hij wil graag een auto die heel direct en echt scherp is aan de voorkant. Maar die heeft hij op het moment gewoon niet. Je hoort hem daar constant over klagen. Ze hebben heel veel dingen geprobeerd met de set-up, maar vooralsnog zonder resultaat.”

Van der Garde hoopt dan ook dat het upgradepakket dat Red Bull meeneemt naar Imola gericht is op het verbeteren van de voorkant. “Want als die voorkant eenmaal gaat werken en Max heeft het weer naar zijn zin, dan weet ik zeker dat hij snel weer races gaat winnen”, aldus de voormalig Formule 1-coureur. Doordat de RB18 in Melbourne niet lekker instuurde, had Verstappen al vroeg in de race last van graining op de linker voorband. “Je ziet dat als Max instuurt, de voorkant steeds iets wegglijdt. Dat komt doordat de voorkant te weinig grip, te weinig downforce heeft. Daardoor creëer je te veel onderstuur. Als je dat hebt en het is toevallig net iets warmer en je bent op een circuit met lange doordraaiers, dan gaan je banden grainen. Dan krijg je meer en meer onderstuur en raakt zo’n band veel sneller op. Dat is denk ik het probleem. Als ze dat eenmaal opgelost hebben en ze hebben een voorkant die wel heel scherp is en genoeg downforce heeft zodat Max de auto goed kan plaatsen, dan is dat graining automatisch ook verleden tijd.”

Upgradepakket in Imola een risico?

Concurrent Ferrari kiest er nadrukkelijk voor om geen grote update mee te nemen naar de Grand Prix van Emilia-Romagna. Ferrari-teambaas Mattia Binotto wijst daarbij naar het feit dat in Imola de eerste sprintrace van het jaar op het programma staat. Er wordt een alternatief weekendschema afgewerkt, waardoor er op vrijdag maar één vrije training is die de teams kunnen gebruiken om eventuele updates te evalueren, terwijl zij tijdens dat ene oefenuur ook op zoek moeten naar een goede afstelling voor de kwalificatie, die later op de dag plaatsvindt.

Van der Garde vindt echter niet dat Red Bull een risico neemt door juist in Imola een groot upgradepakket op de auto te brengen. “Ze weten wat de nieuwe onderdelen in de windtunnel en CFD hebben gedaan. Ze brengen echt wel een pakket mee waarvan ze weten dat die een verbetering is”, stelt hij. “En Red Bull heeft vaak genoeg bewezen dat als ze iets met iets komen, ze met iets goeds komen waardoor de auto direct sneller is. Als ze dat pakket erop zetten en Max is happy, dan kan zo’n weekend in één keer hun kant op komen. Het kunnen zomaar een paar componenten zijn waardoor zo’n auto ineens beter gaat en ze wel kunnen meedoen voor de overwinning.”

Dat Ferrari ervoor gekozen heeft om geen updates mee te nemen naar Imola, een circuit dat nota bene op maar een uur rijden van thuisbasis Maranello ligt, vindt Van der Garde overigens niet opmerkelijk. “Iedereen doet het op zijn eigen manier. Het ene team brengt updates aan het begin van het seizoen, een ander team doet dat in het midden of aan het einde van het seizoen.” Daarbij zijn de teams tegenwoordig ook gebonden aan een budgetplafond. “Je moet daardoor goed kijken waar je staat als team en welke problemen je hebt die opgelost moeten worden. Op basis daarvan kan een team besluiten om een grote update mee te nemen naar de eerste race in Europa of pas halverwege het seizoen met een grote update te komen. Dat is de afweging die ieder team moet maken. Mercedes komt in Imola ook niet met een heel grote update, omdat zij nog echt aan het zoeken zijn naar de sweet spot van de auto en waar ze nog kunnen verbeteren met de set-up. Pas als dat optimaal is, kun je kijken wat de problemen zijn en bepalen waar je aan gaat werken om te zorgen dat het beter wordt.”

Verstappen relaxter

Verstappen liet na zijn uitvalbeurt in Melbourne weten dat het momenteel geen zin heeft om aan de wereldtitel te denken. “Hij heeft gewoon zoiets van: ‘Dit is klote. Wat heeft het voor zin om aan het kampioenschap te denken na drie races. Ik ben nu twee keer uitgevallen en heb één keer gewonnen, ik zie de volgende race wel hoe we ervoor staan.’ Als ze die winnen en Leclerc valt een keer uit, dan zit je er weer bij. Het is nog zo vroeg in het seizoen. Dus ik snap zijn uitspraak honderd procent en ben het volledig met hem eens. Hij moet gewoon lekker zijn ding blijven doen en het team moet ervoor zorgen dat de auto verbetert op de punten waar hij momenteel mee worstelt. Zodra dat laatste gebeurd is, ben ik ervan overtuigd dat we Red Bull en Max weer races zien winnen.”

Verstappen maakte na zijn DNF in Australië een rustige indruk. Zo nam hij uitgebreid de tijd om Viaplay-pitreporter Stéphane Kox te woord te staan, terwijl hij in het verleden zo ziek kon zijn van een uitvalbeurt dat hij het hele mediagebeuren het liefst aan zich voorbij liet gaan. “Hij is wat relaxter”, ziet ook Van der Garde. “Dat felbegeerde kampioenschap is inmiddels binnen en de problemen waardoor hij is uitgevallen, daar kan hij zelf niets aan doen. Als hij door een eigen fout in de bandenmuur was beland, dan had hij misschien wel iets gehad van: ‘Bekijk het maar, ik ga lekker naar mijn hotel toe en sla dat interview even over.’ Maar ik ben blij dat hij Stéphane te woord stond. Het was ook gewoon een goed interview. Hij weet dat het team achter hem staat en hij staat achter het team. Ze gaan samen aan de slag om de problemen op te lossen en als dat gebeurd is, gaat het echt wel goed komen.”