McLaren over Ricciardo-exit: "Het werkte gewoon niet"

Daniel Ricciardo zou in eerste instantie tot eind 2023 aanblijven, maar in samenspraak hebben beide partijen besloten na 2022 met elkaar te stoppen. De Australiër kon niet goed uit de voeten met de wagens van het Britse team en boekte tegenvallende resultaten. Op die manier kon de Grand Prix-winnaar nooit zijn talenten benutten. Het team vindt echter niet dat de schuld volledig bij hem ligt. Volgens teambaas Andreas Seidl delen zowel het team als de coureur de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken, dit omdat ze nooit de juiste oplossing vonden.

"Uiteindelijk moeten we toegeven dat het niet gelukt is, ondanks alle inzet van Daniel en van het team. Dit is duidelijk niet het resultaat dat we voor ogen hadden, tegelijkertijd is het zaak om onze focus te verleggen naar de negen races die nog op de planning staan. Als team moeten we proberen wederom alles te geven", aldus Seidl. "Daniel zal hetzelfde doen en proberen onze samenwerking op een hoog niveau af te sluiten. Dit is uitermate belangrijk gezien onze strijd met Alpine. We willen terug naar de vierde plek in het kampioenschap."

In de afgelopen achttien maanden heeft Ricciardo zeker hoopvolle dingen laten zien, met onder meer zijn zege in de Grand Prix van Italië vorig jaar. Toch kon hij de snelheid van teamgenoot Lando Norris vaak niet bijbenen. Hoewel McLaren Ricciardo meer tijd had kunnen geven, zegt Seidl dat de renstal alles heeft geprobeerd om hem te helpen. "Het is belangrijk om te weten dat het team veel inzet heeft getoond en dat er veel moeite is gedaan om dit te laten werken. Daniel deed dat ook altijd", vervolgt de Duitser. "Het was voor mij het belangrijkste dat we altijd samenwerkten. Met de collega's, maar ook met de coureurs. We hebben intern altijd een open en eerlijke dialoog met elkaar. We hebben van beide kanten alles geprobeerd. Helaas konden we het niet laten werken en dat is uiteraard mijn verantwoordelijkheid als teamleider. Zo zie ik het in ieder geval."

McLaren CEO Zak Brown geeft toe dat het nooit zulke problemen met Ricciardo had verwacht. "Ik denk dat het eerlijk is om te zeggen dat we allemaal verbaasd zijn dat het niet meer resultaten en meer Monza-achtige prestaties heeft opgeleverd", zegt de Amerikaan. "Hij heeft een fantastisch cv en kwam bij ons als zevenvoudig Grand Prix-winnaar binnen. Hij verlaat ons met acht zeges in de tas, al staan er nog negen wedstrijden op de planning. Wie weet wat er allemaal nog gebeurt. Hopelijk vindt hij zijn vorm terug in een nieuwe omgeving."

