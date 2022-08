De Formule 1 brengt met uitzondering van een aantal jaren al sinds de start van het kampioenschap een bezoek aan Spa-Francorchamps. De baan is geliefd bij veel Formule 1-fans en ook voor de komst van Max Verstappen reisden al veel Nederlandse liefhebbers elk jaar naar het iconische circuit af. Spa heeft ons in de geschiedenis van de koningsklasse getrakteerd op prachtige Grands Prix, bijzondere momenten en gebeurtenissen om snel te vergeten. Wij brengen diverse momenten weer naar boven.

Chaos in 1998

We trappen af met een van de meest bijzondere races die ooit heeft plaatsgevonden: de Grand Prix van België 1998. Het kwam met bakken uit de hemel op zondag. En kort na de start ging het helemaal mis. Door de spray viel er amper wat te zien, waardoor David Coulthard na contact met Eddie Irvine haaks rechtsaf de muur inschoof. Wat volgde was een chaos met veel botsingen. Door het opruimen van de brokstukken lag de race twee uur stil. Mika Salo, Ricardo Rosset en Olivier Panis konden niet meer deelnemen aan de GP. Hun teams hadden geen reserve auto's. Jos Verstappen manoeuvreerde zich langs de chaos, maar kwam er niet ongeschonden uit. Zijn auto was te zwaar beschadigd. In de vervangende Stewart-Ford viel hij vervolgens na acht ronden uit wegens motorproblemen.

Coulthard speelde in die race later ook nog de hoofdrol in een ander drama. Michael Schumacher was in ronde acht aan de leiding gegaan en bouwde een voorsprong op van zo'n 40 seconden. Toen de Ferrari-coureur de Schot op een ronde wilde zetten, ging het gigantisch mis. Door verwarring knalde Schumacher achterop de McLaren. "Oh, God. Michael Schumacher hits David Coulthard and he is out of the Belgian Grand Prix", schreeuwde de Britse F1-commentator Murray Walker meteen. Wat volgde zijn inmiddels legendarische beelden. Schumacher die op drie wielen naar de pits rijdt, uit de wagen springt en in een woeste bui naar de McLaren-garage loopt om verhaal te halen bij Coulthard. Jaren later konden beide heren lachen om de situatie.

Dan maken we een sprong naar 2009. Dat F1-seizoen was al een bijzonder jaar vanwege het feit dat Brawn GP zo sterk begon en het WK leidde. Later dichtten andere F1-teams het gat en kregen ook andere coureurs de kans om goede resultaten te hebben. Hoewel we de beelden van het polerondje niet hebben, kunnen we wel de start van de Belgische Grand Prix van dat jaar laten zien. En wie staat er op pole-position? Juist... Giancarlo Fisichella in de Force India. De Italiaan bleef Toyota-coureur Jarno Trulli op zaterdag nipt voor. Bij de start kwam hij goed weg, al moest de Force India-coureur niet veel later na een neutralisatie Ferrari-coureur Kimi Raikkonen voorbij laten. Uiteindelijk werd Fisichella knap tweede. Een race later op Monza werd hij toevallig teamgenoot van diezelfde Raikkonen. Luca Badoer verving Felipe Massa die zwaargewond raakte in Hongarije dat jaar, maar presteerde niet goed. Fisichella nam het stuur over, maar kon weinig potten breken in de Ferrari, al kwam zijn droom wel uit.

Eén moment dat niet in dit rijtje mag ontbreken is de inhaalactie van Max Verstappen op Felipe Nasr in 2015. Het was het debuutjaar van de Nederlander, die in eerdere Grands Prix al naam had gemaakt met gewaagde inhaalacties. Voor eigen publiek deed hij dit ook op Spa-Francorchamps. Ondanks redelijk wat wielspin bij de start verschalkte hij in de aanloop naar Les Combes diverse andere coureurs. Niet veel later haalde hij ook Fernando Alonso aan de binnenzijde van Blanchimont in, wat al een heel gave actie was. Daarna was Nasr aan de beurt. De inhaalactie zelf vond niet plaats in Blanchimont, maar werd daar aan de buitenzijde wel voorbereid. Het was gedurfd, aangezien een dag eerder GP2-coureur Daniel de Jong nog hard de bandenstapels was ingegaan. Verstappen hield hoge snelheid, kwam naast de Sauber-coureur bij het aankomen op de chicane en remde de Braziliaan daar vervolgens uit.

Het meest recente moment was tijdens de Grand Prix van België in 2021. Door hevige regenval en de daarbij komende slechte zichtbaarheid werd de initiële start uitgesteld. Toenmalig Williams-coureur George Russell, die na een ijzersterke kwalificatie als tweede mocht starten, gaf al snel aan dat hij zelfs het rode licht van Verstappen niet kon zien. Alle coureurs werden onder leiding van Bernd Mayländer naar de pits geleid. Na twee uur wachten in de pitstraat, kwam ein-de-lijk het bericht dat de heren achter de safety cars zouden starten. Echter bleek dat de wedstrijdleiding het nog niet veilig genoeg achtte. Na een aantal rondjes kwam het veld weer binnen en werd de race gestopt. Verstappen won de race, waarin halve punten werden uitgedeeld. Russell pakte namens Williams zijn eerste F1-podium. Lewis Hamilton werd derde.

Motorsport.com heeft niet alle opgevraagde beelden kunnen krijgen en daarom mist er ongetwijfeld een bizar moment op Spa-Francorchamps, zoals bijvoorbeeld de inhaalactie van Mika Hakkinen op Michael Schumacher in 2000. Laat hieronder in de comments weten welke gebeurtenis jou het meest is bijgebleven!