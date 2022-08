Zhou verbaasd over eensgezindheid onder Formule 1-coureurs

De Chinese coureur stond versteld van de steun die hij kreeg na zijn zware crash op het circuit van Silverstone. Bovendien vond hij het verbazingwekkend hoe coureurs reageerden toen er vlakbij Jeddah een raketaanval plaatsvond in het weekend van de Saudische Grand Prix.

“Het was mooi dat, in eerste instantie de Formule 1 en later ook de coureurs hier in de paddock, bij me kwamen om te vragen of ik oké was”, aldus Zhou in gesprek met Motorsport.com. “Dat betekent veel. Dat soort dingen wil niemand zien gebeuren, dat ik er ongedeerd uitkwam maakt dat ik heel blij ben met de ontwikkeling van de veiligheid. De halo is daarin een hele belangrijke factor geweest. Ik voel me goed binnen deze groep, deze familie in de Formule 1. Ik denk dat de coureurs nauw met elkaar verbonden zijn. Bij zaken zoals in Saudi-Arabië komen we echt samen en proberen we de toekomst van de Formule 1 vorm te geven. Dat was voor mij als rookie wel een verrassing. In de afgelopen jaren zag je nog wel eens dat coureurs echt aan het bekvechten waren en elkaar niet spraken. Maar dat is wel veranderd.”

Zhou nam de afgelopen winter het zitje van Antonio Giovinazzi bij Alfa Romeo over. Hij scoorde tot nu toe vijf punten in het wereldkampioenschap. Hij werd tiende in de Grand Prix van Bahrein en kwam als achtste aan de meet in de GP van Canada. Voor Zhou was het een grote verrassing dat andere rijders zo vriendelijk waren. “Je hebt nog altijd mensen die niet echt met elkaar praten, maar als groep proberen we altijd eenheid uit te stralen. We komen eensgezind naar buiten en hebben niet allemaal een ander standpunt.”