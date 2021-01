McLaren: Derde plek opgeven vanwege aero-handicap was geen optie

Met ingang van 2021 wordt er een handicap-systeem met betrekking tot de tests in de windtunnel geïntroduceerd in de Formule 1. Dit systeem zorgt ervoor dat succesvolle teams minder gebruik mogen maken van de windtunnel en CFD-software, terwijl lager geklasseerde teams juist meer ontwikkelingstijd krijgen. Daarmee moeten de onderlinge verschillen tussen de teams op termijn kleiner worden. In 2021 krijgt de nummer vijf uit het kampioenschap voor constructeurs de beschikking over 100 procent van de ontwikkelingstijd, wat praktisch gezien neerkomt op zo’n veertig uur per week. De teams die lager eindigen krijgen per positie 2,5 procent meer tijd in de windtunnel, de teams die beter presteren krijgen per positie 2,5 procent minder tijd.

Kampioen Mercedes krijgt in 2021 dus maar negentig procent van de gebruikelijke tijd in de windtunnel, terwijl nummer tien Williams 112,5 procent van de tijd krijgt. Dat komt neer op respectievelijk 36 en 45 uur per week. McLaren krijgt als nummer drie van de titelstrijd 95 procent van de ontwikkelingstijd, zo’n 38 uur per week. Tot de laatste race was de Britse renstal in een spannende strijd om P3 verwikkeld met Renault en Racing Point. Beide concurrenten krijgen nu echter meer tijd voor de ontwikkeling van de auto. Toch was het met opzet opgeven van de derde plek nooit een optie voor McLaren. “We weten de stappen tussen de verschillende klasseringen, maar ik denk dat deze stappen geen enorm verschil maken”, stelt teambaas Andreas Seidl.

Er waren meer factoren waardoor McLaren voluit ging in de strijd om de derde plek bij de constructeurs. “We worden iedere ochtend wakker met het verlangen om onze tegenstanders te verslaan, en alles wat wij in ons hoofd hebben is om zoveel mogelijk voorsprong te hebben”, geeft Seidl een inkijkje in de mindset binnen McLaren. Daarnaast levert de derde plaats bij de constructeurs miljoenen aan extra prijzengeld op, terwijl de renstal voorafgaand aan het seizoen ook niet verwachtte mee te doen om P3. Seidl: “Niemand verwachtte dat Ferrari dergelijke problemen zou hebben. En toen we Racing Point in Barcelona zagen en begrepen hoe de auto was ontworpen, leek die bolide ook compleet buiten bereik.”