Aston Martin ziet niets in verplaatsen F1-fabriek naar Gaydon

Sinds 1 januari is Racing Point officieel overgegaan in Aston Martin en daarmee in de terugkeer van de Britse sportwagenfabrikant in de Formule 1 een feit. Het is de zesde incarnatie van het team dat in 1991 onder de naam Jordan werd opgericht en nog altijd is de fabriek van de renstal tegenover het circuit van Silverstone gevestigd. Zo’n vijftig kilometer verderop staat in Gaydon de thuisbasis van het automerk Aston Martin. Als eigenaar heeft Stroll de mogelijkheid om beide takken in hetzelfde gebouw te huisvesten, zoals Ferrari dat in Maranello doet. De Canadese zakenman denkt echter dat dit weinig zin heeft.

In 2019 kocht het toenmalige Racing Point ongeveer twaalf hectare extra grond rondom de huidige fabriek in Silverstone. “Daaraan voorafgaand hebben we gekeken [naar het verplaatsen van de F1-fabriek]”, geeft Stroll toe tegenover Racefans. “Maar het hart van een F1-team bestaat uit de mensen. Vanwege de locatie waar onze 500 medewerkers wonen, vonden we dat de nadelen groter waren dan de voordelen. We zouden veel mensen verliezen die niet bereid zouden zijn om te willen verhuizen of iedere dag anderhalf uur heen en weer te reizen. Tevens is Silverstone de Silicon Valley van de F1-teams: alles zit binnen een bereik van 20 minuten, alle geniale engineers zijn hier gestationeerd. Dat verlaten leek tegenstrijdig en niet-voordelig voor een F1-team, dus we gaan bouwen en blijven in Silverstone.”

Na zestig jaar afwezigheid keert de naam Aston Martin dus terug in de Formule 1. De optredens van het merk in 1959 en 1960 waren geen succes, maar daar hoopt Stroll in 2021 verandering in te brengen. De impact van de rentree van de sportwagenfabrikant mag volgens hem niet onderschat worden. “Het is denk ik het belangrijkste wat de F1 in decennia is overkomen”, zei Stroll. “Het is niet zomaar een start-up, maar een team met 107 jaar geschiedenis dat wereldwijd erkend wordt als leidend merk op het gebied van luxe en performance. De hele geschiedenis en het DNA van Aston Martin is gebouwd op racen.”