Italiaanse media: Zanardi praat met familie

Zanardi raakte ruim een half jaar geleden ernstig gewond bij een ongeluk met zijn handbike. De Italiaan kwam tijdens een wedstrijd op de verkeerde helft van de weg terecht en reed frontaal tegen een vrachtwagen aan. Hij werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis en mocht daar na ruim een maand van behandelen vertrekken. Zanardi werd overgebracht naar een revalidatiecentrum, maar zijn situatie verslechterde daar snel en hij moest opnieuw worden opgenomen in het ziekenhuis. Opnieuw onderging hij meerdere ingrepen en even werd zelfs voor zijn leven gevreesd, maar na een aantal operaties werd hij vorige maand alsnog ontslagen en overgebracht naar het revalidatiecentrum in Padua, vlakbij zijn familie.

Volgens de neuroloog van het ziekenhuis in Milaan waar Zanardi voorheen lag, heeft de oud-coureur inmiddels contact met zijn familie. “Alex heeft onlangs met zijn familie kunnen spreken, een zeer emotioneel moment. Niemand kon het geloven”, aldus Federica Allemanno tegen de Corriere della Sera.

Daniela Manni, de vrouw van Zanardi legt aan La Stampa uit dat de Italiaan nog een lange weg te gaan heeft. "Hij kan soms dingen wel, maar soms ook weer niet. Hij heeft stappen vooruit en stappen achteruit gezet, het is een zeer lange reis."

Zanardi, inmiddels 54 jaar, is een voormalig Formule 1-coureur en tweevoudig IndyCar-kampioen. In 2001 verloor hij bij een zwaar ongeluk op de Lausitzring beide benen. Na zijn herstel begon hij een uitermate succesvolle carrière als paralympisch atleet.