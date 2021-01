Onthuld: Wat verandert Ferrari aan de motor voor 2021?

Ferrari verscheen in 2020 aan de start met een ondermaats presterende motor, het gevolg van een serie technische richtlijnen die de FIA in de aanloop naar het seizoen had uitgevaardigd. De Italianen hadden in 2019 een list verzonnen om de brandstofstroom naar de motor illegaal op te schroeven, maar de FIA kwam daar achter en besloot een einde te maken aan die praktijk. Het gevolg was een veel lager vermogen en een zesde plaats in het eindklassement.

Voor komend seizoen is Ferrari hard aan het werk geslagen om het vermogen van de hybride V6-turbomotor weer enigszins aan te laten sluiten bij dat van de concurrentie. Inmiddels is die motor in de eindfase van het ontwerp, en het is interessant om te zien dat de Italianen er voor hebben gekozen om geen extreem revolutionaire veranderingen door te voeren.

Het team overwoog even om over te stappen op het beproefde concept van Mercedes met een gesplitste turbine en compressor, maar Ferrari heeft er voor gekozen om op het eigen pad door te blijven gaan en een aantal aanpassingen te maken aan de thermische eigenschappen en de elektrische aandrijflijn. Die aanpassingen zouden de gewenste winst moeten opleveren.

In de nieuwe krachtbron is een hoofdrol weggelegd voor een nieuwe ‘supersnelle’ cilinderkop die eigenlijk pas in 2022 ingevoerd zou worden, maar vanwege de achterstand een jaar naar voren is gehaald. Het nieuwe onderdeel moet een flinke bijdrage leveren aan een grotere brandstofverstuiving en een hogere druk in de verbrandingskamer, waarbij Ferrari hoopt de limiet van 500 bar te benaderen. Naast deze nieuwe koppen, kiezen de ingenieurs voor nieuw geboorde aanzuigkanalen op de nokkenas. Ook wordt gebruik gemaakt van nieuwe en betrouwbaardere materialen. De uitlaat voor de wastegate (die dit jaar niet verplicht is) blijft behouden om het aërodynamische effect er van op de achtervleugel zoveel mogelijk te benutten.

De betrouwbaarheidsproblemen die Ferrari afgelopen seizoen met het uitlaatsysteem ondervond, zouden moeten zijn opgelost door het monteren van een nieuwe versnellingsbak die meer ruimte over laat voor de leidingen van de uitlaat.

De SF1000 van 2020 kampte met extreem vele drag (weerstand). De radiatoren vingen zoveel rijwind op dat de auto nooit een echt hoge topsnelheid kon bereiken. In de nieuwe krachtbron zijn de koelsystemen dusdanig aangepast dat ze geen belemmering meer vormen.

Verder krijgt de nieuwe Ferrari-motor waarschijnlijk een iets kleinere turbo om zo het opladen van elektriciteit voor de hybride systemen te verbeteren. Het idee daarachter is dat de MGU-K de maximale 160 extra paardenkrachten langer kan blijven leveren dan nu het geval is.

Hoewel de ontwikkeling van de nieuwe motor al in een vergevorderd stadium is, blijft een aparte groep technici onder leiding van Wolff Zimmermann voor de langere termijn ook nog steeds werken aan een compleet andere benadering van het motorenconcept.