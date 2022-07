Aan het vierde seizoen van Drive to Survive werkte Max Verstappen vorig jaar niet mee, omdat hij van mening was dat de makers bepaalde rivaliteiten aan het faken waren. Zo deed hij geen aparte interviews met Netflix. Onlangs deelde de Red Bull-coureur mee dat hij de makers van de serie gesproken heeft en afspraken met ze heeft gemaakt over een rentree in de serie.

“Ik heb met ze gezeten en uitgelegd hoe ik erover dacht en wat er naar mijn mening in het verleden niet goed is gegaan”, vertelt Verstappen over zijn gesprek met de makers van Netflix aan onder andere Motorsport.com. “Het was eigenlijk best een goed gesprek. We gaan proberen het te verbeteren. Ik zal nu iets meer te zeggen krijgen over hoe ik word neergezet, in plaats van dat ik alleen een interview geef zonder dat ik weet wat ze ermee gaan doen en hoe ze het in het programma verwerken.”

“Het enige waar ik om vraag is dat ze het realistischer gaan maken, in ieder geval als het mijn persoon betreft”, maakt Verstappen duidelijk. “Ik heb natuurlijk geen invloed op wat ze met de andere coureurs gaan doen, maar ik wil in elk geval controle hebben over wat er over mij naar buiten wordt gebracht. Dus zo gaan we het nu doen. Ik hoop natuurlijk dat het goed uitpakt. Want ik begrijp ook wel dat Netflix veel gedaan heeft om de populariteit van F1 in met name de VS te vergroten. Ik heb er niets op tegen om daarin ook een rol te hebben. Maar het moet natuurlijk wel goed zijn voor beide partijen.”

Gevraagd of Verstappen een kleine of grote rol zal hebben in het vijfde seizoen van Drive to Survive, dat naar verwachting in februari 2023 in première gaat: “Niets geks. Ik houd er sowieso niet zo van om op de voorgrond zijn. Maar het zal genoeg zijn.”

Verstappen bevestigt dat de gemaakte afspraken met Netflix inhouden dat hij de beelden waarin hij voorbij komt, van tevoren mag zien. “Ik denk dat het ook zo hoort te gaan”, zegt Verstappen. “Je moet kunnen zeggen: ‘Sorry, jongens, maar ik geloof niet dat ik er zo goed uit kom te zien. Soms heb je niet eens door dat er een camera van ze bij je in de buurt is of dat er iemand met een camera achter je aan loopt. Maar ze schieten intussen wel beelden die ze kunnen gebruiken. We hebben een goed gesprek gehad. We zullen zien waarin het zal resulteren en hoeveel er van mij te zien zal zijn. Ik begrijp dat ze mij in de serie willen hebben en ik heb daarop geantwoord dat het prima is maar dat het wel meer op mijn eigen voorwaarden moet gaan. Anders zie ik er het nut niet van in om hieraan mee te werken.”