Marko stellig: FIA moet budgetplafond verhogen door acht procent inflatie

Het budgetplafond is vorig jaar in het leven geroepen om een gelijkwaardiger speelveld te creëren in de Formule 1. Om ook kleinere teams op de grid een serieuze kans te geven op eremetaal zijn de uitgaven zoals bekend ingeperkt, waarbij de motorische kosten, de salarissen van de coureurs en de salarissen van de drie bestbetaalde teamleden niet meetellen. Over de salarissen van coureurs wordt nog wel steeds gesproken, maar tegen een salarisplafond bestaat bijzonder veel weerstand – zoals Max Verstappen in Baku nog maar eens duidelijk maakte.

Het ‘gewone’ budgetplafond was voor 2021 vastgesteld op 145 miljoen dollar en is in lijn met een trapsgewijze verlaging teruggebracht tot 140 miljoen dollar voor het huidige seizoen. Doordat teams nu niet meer aan twee reglementen tegelijk hoeven te werken, werd de lagere limiet reëel geacht, maar de realiteit is anders. Het ligt niet zozeer aan de teams of aan de Formule 1 zelf, als wel aan omstandigheden buiten de sport. Zo is de inflatie momenteel torenhoog en zijn de reiskosten na het loslaten van de coronarestricties ook immens gestegen.

Het heeft een lobby op gang gebracht om het budgetplafond te verhogen, waar Red Bull al vroeg het voortouw in nam. Tijdens een exclusief gesprek met Helmut Marko in de paddock benadrukt hij dan ook nogmaals dat er iets moet gebeuren. “Absoluut, ja. Het budgetplafond moet gewoon omhoog, zo simpel is het. Dat komt doordat de inflatie altijd één à twee procent is geweest, maar nu krijgen we met ruim acht procent te maken. Dat raakt je als team op nagenoeg ieder vlak, al zijn de reiskosten nog wel het ergst. Die zijn echt gestegen as hell”, is de 79-jarige Oostenrijker duidelijk tegenover Motorsport.com.

Hoe moet het budgetplafond worden verhoogd, en met hoeveel?

Het betekent dat de FIA in zijn optiek twee dingen moet doen. “Om te beginnen moet je duidelijk vaststellen wat de sanctie precies is als je over de limiet gaat, dus als je niet binnen het budgetplafond blijkt te werken. Ten tweede moet de FIA een goed besluit over de hoogte van het budgetplafond nemen, een besluit dat correct is voor iedereen.” Met die laatste woorden stipt Marko meteen een heikel punt aan, het grootste struikelblok. Zo staan de kleinere teams nog niet allemaal te springen en willen ze ook garanties over hoe het plafond wordt verhoogd. Kleinere teams in de paddock vrezen namelijk dat de lobby wordt ingezet om meer geld aan de doorontwikkeling van de auto's uit te kunnen geven, waardoor het gelijkwaardige speelveld weer in het geding zou komen.

Mede daardoor is de suggestie gewekt dat er bepaalde aspecten uitgelicht moeten worden of dat het budgetplafond slechts voor enkele doeleinden moet worden verhoogd. Marko ziet daar echter weinig tot niets in. "Je kunt niet zeggen 'we doen alleen iets aan de elektriciteitskosten' of we pikken er één ander aspect uit." De Red Bull-motorsportchef is meer voor een algehele verhoging - al blijft de vraag hoeveel. Hij hoopt snel op witte rook zodat er duidelijkheid komt voor de boekhouding, idealiter al als er in Oostenrijk weer over de zaak wordt gesproken. Gevraagd of alle teams tegen die tijd op één lijn kunnen zitten over de manier waarop en over de hoogte, besluit Marko met een lach: "Nou nee, niet alle teams. Maar de FIA moet uiteindelijk een besluit nemen en ze moeten vooral een verstandig besluit nemen..."