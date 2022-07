De viervoudig wereldkampioen rijdt zondagochtend met de Williams FW14B, die het iconische rode nummer vijf draagt, in de aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië. Volgens Sebastian Vettel heeft de speciale brandstof geen invloed op het rijgedrag van de F1-auto. Hij gelooft er juist in dat het milieuvriendelijker laten rijden van historische auto's belangrijk is om de geschiedenis levend te houden.

"Ik verwacht een hoop plezier te hebben en hoop dit ook aan de mensen te kunnen geven. Ik vind het een prachtige auto met veel geschiedenis. Hij klinkt prachtig. Ik kijk ernaar uit", aldus Vettel. "Ik had wel moeite met het vinden van de juiste brandstof, maar toen ik die gevonden had was het eigenlijk eenvoudig. We hadden slechts één shakedown nodig. Hij klinkt niet anders dan 30 jaar geleden en rijdt ook nog hetzelfde. Ik ga niet de limiet opzoeken, maar gewoon genieten. Ik ga dus zo hard als waar ik me comfortabel bij voel. Het is mijn auto, dat is misschien anders dan als je hem leent. Het is zaak om deze auto's levend te houden. Het is jammer als dit verdwijnt."

Vettel vertelt dat het op eigen initiatief is om de 30ste verjaardag van een auto te vieren die in 1992 zowel beide kampioenschappen als de Britse Grand Prix won. De Duitser kocht de auto in 2019 op het Goodwood Festival of Speed voor omgerekend 3 miljoen euro. Dit chassis werd dertien van de zestien races ingezet en pakte zeven pole-positions.

"Het is mijn idee en mijn auto", vervolgt de Aston Martin-coureur. "Ik kocht de auto een aantal jaren geleden. De auto uit 1992 met de rode vijf, betekent voor mij iets meer dan een auto van 30 jaar oud. Ik draag dit nummer op mijn auto, werd met dit nummer voor het eerst kampioen en gebruikte het tijdens het karten. Er is dus een link. De jaren 90 zijn ook de eerste herinneringen die ik heb aan F1. Het is dus op mijn initiatief, maar ik vond wel dat het op een verantwoorde manier moest gebeuren. Dus ik gebruik een speciale brandstof waardoor we kunnen vasthouden aan de geschiedenis, erfgoed en cultuur in de autosport. Ik kijk ernaar uit om te rijden en het geluid te laten horen."

Het chassis werd door Mansell in de eerste vijf Grands Prix van 1992 naar pole-position gereden, wat gemarkeerd wordt door vijf rode sterstickers in de cockpit. De Brit zette deze om in overwinningen in Zuid-Afrika, Mexico, Brazilië, Spanje en San Marino. Naast de vijf rode, zijn er dus ook vijf gouden stickers. Vanaf de Britse Grand Prix werd het chassis overgenomen door teamgenoot Ricardo Patrese. Dit chassis is ook beroemd van de enorme crash in Portugal in 1992. Toen knalde Patrese tegen de achterkant van de McLaren van Gerhard Berger en vloog door de lucht.