Verstappen snapt Red Bull-vertrek Marshall: "Zeker als je weet wat McLaren biedt"

Red Bull Racing is momenteel de toonaangevende factor in de Formule 1 en dus mag het geen verrassing heten dat er aan het personeel van de succesformatie wordt getrokken. De absolute toplaag van het team blijft intact, met onder meer de contractverlenging van Adrian Newey, een langdurig dienstverband voor Christian Horner en Helmut Marko die nog niet van ophouden wil weten. Ook op technisch vlak blijven met onder meer Pierre Waché de belangrijkste spelers behouden.

Onder die absolute toplaag worden er echter verschuivingen zichtbaar. Zo is Dan Fallows in een eerder stadium al naar Aston Martin gegaan (en is hij daar goud waard), jaagt Ferrari op Red Bull-engineers en gaat Rob Marshall naar McLaren. Laatstgenoemde is zeventien jaar werkzaam bij Red Bull, maar verruilt het blauw vanaf januari voor papaja om in Woking als technisch directeur aan de slag te gaan.

Op de vraag van Motorsport.com hoe groot het verlies voor Red Bull precies is, reageert Verstappen: "Nou ja, ik denk dat heel veel mensen dit heel groot hebben gemaakt, sommige media ook. Maar in werkelijkheid was hij al niet meer zo betrokken bij de auto die we nu hebben. Hij zat meer op projecten voor de lange termijn, bijvoorbeeld richting 2026." Verstappen duidt met deze woorden ook impliciet op Red Bull Powertrains, zoals Christian Horner in Barcelona al duidelijk heeft gemaakt.

Verstappen heeft in de voorbije maanden zelf meermaals aangegeven dat er hem veel aan is gelegen om 'de huidige ploeg bij elkaar te houden'. Het team heeft niet alleen het succes van dit moment mogelijk gemaakt, maar Verstappen zegt op persoonlijk vlak ook graag met de teamleden samen te werken. Desondanks heeft hij wel begrip voor het besluit van Marshall om voor 2024 verder te kijken. "Natuurlijk hadden we hem ook liever behouden, maar als je weet wat hij geboden heeft gekregen van McLaren, dan snap ik natuurlijk wel dat hij daar voor een paar jaar naartoe gaat. Dan kan hij daarna lekker gaan vissen, denk ik", lacht Verstappen tijdens het gesprek met de Nederlandse pers.

Horner grapt: "McLaren geeft helft van budgetplafond uit aan Marshall"

Christian Horner zinspeelt eveneens op een vorstelijk salaris voor de vertrekkende Red Bull-man door tijdens zijn mediarondje te grappen: "McLaren besteedt volgens mij dat helft van het budgetplafond aan het bod voor hem! In dat opzicht kun je hem het natuurlijk niet kwalijk nemen dat hij graag die kant op wil." Bovendien snapt Horner wel dat Marshall weer meer bij de dagelijkse gang van zaken betrokken wil zijn, zeker als dat in een topfunctie kan. "Alhoewel zijn contract bij ons nog een tijd doorliep, wilde hij graag weer direct betrokken zijn bij de Formule 1 zelf. Daardoor hebben we een akkoord met hem gesloten en heb ik zelf een deal met Zak Brown gesloten, een deal die in mijn optiek voor iedereen goed werkt."

Het betekent volgens Horner dat Marshall en Red Bull in goede harmonie uit elkaar gaan, waarbij hij diens bijdrage aan het team uit Milton Keynes niet vergeet. "Hij heeft zeventien jaar bij ons gewerkt en enkele uitmuntende dingen gedaan, zoals het verpakken van de batterij bij de versnellingsbak en de werking van het KERS-systeem van 2009 tot en met 2013. Hij heeft al met al een significante rol gespeeld in het opbouwen van Red Bull Racing. Tijdens de laatste debrief hebben we ook nog iets speciaals gedaan voor Rob. Als iemand naar een ander team gaat, zeg je normaal gesproken tegen hem 'fuck off', maar met Rob ligt dat anders. Hij is gewoon een fijne kerel."

Wat betreft de verdere verschuivingen binnen Red Bull trekt Horner de vergelijking met het voetbal. Volgens hem is het een natuurlijk proces. "Dat geldt voor beide partijen. Hij gaat op deze manier een nieuwe uitdaging aan. En kijk verder maar eens naar het voetbal, bijvoorbeeld hoe het team van Manchester United in de voorbije periode is veranderd. Eric Cantona speelde daar zeventien jaar later ook niet meer, dus het is inderdaad een natuurlijk proces en wij hebben een deal gesloten die goed is voor iedereen."