Na een verregende editie van 2021 werd de organisatie door de Formule 1 verzocht om te zorgen voor meer entertainment en voorzieningen voor de toeschouwers. De historie van Spa-Francorchamps als mythisch circuit is voor Liberty Media namelijk lang niet meer voldoende om een felbegeerd plekje op de kalender te blijven krijgen. Promotor Spa Grand Prix omarmde de vraag van de F1-eigenaren en zette in 2022 vol in op entertainment naast de baan. Dat ging gepaard met de eerste stappen van een investeringsplan van 80 miljoen euro om het verouderde circuit de 21ste eeuw in te schoppen, met nieuwe tribunes en faciliteiten.

De F1-bazen waren onder de indruk. Op de ochtend van de Grand Prix slaagde Spa erin om een eenjarige contractverlenging voor het seizoen 2023 te bemachtigen. Zoals voorspeld lijkt dat scenario zich nu te herhalen. Net als vorig jaar was het lot van Spa verbonden met een eventuele terugkeer van de Grand Prix van Zuid-Afrika. Maar nu de F1 officieel een bezoek aan Kyalami in 2024 heeft afgeblazen, staat Spa andermaal op pole om er volgend jaar weer bij te zijn.

Maar ondanks berichten dat de editie van 2024 al verzekerd zou zijn, zijn gesprekken tussen de promotor en de koningsklasse nog steeds aan de gang. Ondertussen houdt Spa wel vast aan het geslaagde concept van 2022 met nog meer entertainment voor de komende editie, die al maanden zo goed als uitverkocht is. Er zijn op de website van het evenement enkel nog tickets te krijgen met een "experience in the sky", waarbij fans van een lunch kunnen genieten terwijl ze door een kraan meer dan 25 meter van de grond worden getild, en ze dus een uniek blik krijgen op La Source en Raidillon.

"We hebben onze capaciteit verhoogd van 100.000 tot 110.000 plaatsen per dag," vertelt commercieel directeur Stijn de Boever aan Motorsport.com. "Die 10.000 extra plaatsen zijn allemaal tribunetickets. Er zijn twee nieuwe tribunes van 7.000 plaatsen tegenover de endurancepits, een onbedekte van 3.000 en een bedekte van 4.000 zitjes. Alles is aangepast om het comfort te vergroten. Er is een grotere fanzone en zoals aangevraagd is de veiligheid verbeterd om die 10.000 extra personen toe te kunnen voegen. Er zijn ook nieuwe parkeerplaatsen en nieuwe verkeerszones om de weg naar Spa makkelijker te vinden. Zo mogen toeschouwers niet aankomen met de auto zonder parkeerticket. Hierdoor verliezen mensen minder tijd."

Spa wil dus indruk blijven maken op de F1, maar vraagtekens omtrent de toekomst van de race op de lange termijn blijven als hardnekkige wolken rond het circuit in de Ardennen hangen. Liberty Media zet zoals bekend in op nieuwe en grootse evenementen rond 's werelds grootste metropolen en gokt later dit jaar zelfs op het uitbaten van een eigen wedstrijd op de beroemde Strip van Las Vegas. Zo blijven Europese plekjes op de kalender ook in de toekomst schaars en krijgen Spa en de Grand Prix van Nederland op Zandoort op termijn mogelijk concurrentie van Hockenheim. Audi zou namelijk genegen zijn om de Duitse Grand Prix in ere te herstellen wanneer het merk met de vier ringen vanaf 2026 als fabrieksteam instapt bij Sauber. Volgens onze informatie zijn berichten in de media over het afwisselen van de Grands Prix van België en Nederland echter bijzonder voorbarig.