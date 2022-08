Verstappen ijzersterk op Spa, maar formeel geen pole: "Auto voelt erg goed"

Op vrijdag wist Max Verstappen al dat hem een inhaaljacht te wachten staat op het circuit van Spa-Francorchamps. De Nederlander is door Red Bull voorzien van een nieuwe motor en een nieuwe versnellingsbak. Het betekent normaal gesproken achteraan starten, oftewel 'back of the grid' zoals de FIA dat in officiële documenten verwoordt. In de Belgische Ardennen bleek de laatste startrij echter niet het gevolg, aangezien maar liefst zeven coureurs tegen een motorische gridstraf aan lopen.

Het betekende dat Verstappen er zaterdagmiddag, na een langdurige reparatie van de vangrail bij Fagnes, goed voor kon gaan zitten. De regerend wereldkampioen deed precies dat, tekende voor de snelste tijd in Q1 en besloot het tweede deel op P2 - overigens ook puur doordat hij het bij één run op gebruikte banden hield. In het beslissende gedeelte voor pole-position reed Verstappen met afstand de snelste tijd, al zou die ronde hem formeel geen pole-position opleveren. Pole gaat ook voor de statistieken naar Carlos Sainz, die in Q3 meer dan zes tienden moest toegeven.

"Het was een geweldige kwalificatie, maar dit hele weekend gaat eigenlijk al goed", reageert Verstappen meteen na afloop. "De auto werkte vanaf het begin al prima en het ging vandaag vooral om finetunen. In de kwalificatie kwam alles samen. Ik moest natuurlijk wel voorzichtig zijn met de hoeveelheid banden die ik zou gebruiken, het gaat vooral om morgen en daardoor moet ik rekening houden met het feit dat ik redelijk achteraan sta. Maar ik ben erg blij met mijn ronde en het is sowieso geweldig om hier weer te zijn. De baan is geweldig en de fans ook, dus ik hoop dat ze een beetje genieten."

Dat genieten wil Verstappen morgen ook doen als hij door het veld snijdt. De lat legt hij daarbij trouwens redelijk hoog. "We moeten naar voren. Zeker met een auto zoals die we nu hebben, zou het erg jammer zijn om niet op het podium te staan." De top-drie is dus het minimale doel voor Verstappen, die Charles Leclerc overigens op P16 naast zich weet op de grid.

Video: Max Verstappen snelste in kwalificatie GP België