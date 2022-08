Sainz op pole voor GP België, P15 voor Verstappen na toptijd

Eerst maar even de administratie: in totaal hebben zeven coureurs een gridstraf in Spa. Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Zhou Guanyu en Mick Schumacher zijn alle zes veroordeeld tot de ‘back of the grid’ wegens het wisselen van meerdere motoronderdelen. Zij zouden onderling dus bepalen hoe de laatste drie startrijen zouden worden vormgegeven. Valtteri Bottas incasseerde een gridstraf van twintig startplaatsen, maar omdat vijftien van de twintig plekken waren voor het wisselen van motorcomponenten - en de andere vijf voor het nemen van een nieuwe versnellingsbak - zou de Fin ongeacht zijn tijd vóór de andere zes rijders belanden op de grid, op P14. Door dit alles lagen er in deze kwalificatie dus kansen voor anderen, en beloofde het gevecht om pole een duel tussen Sergio Perez en Carlos Sainz te worden.

Q1: Verstappen rap

De kwalificatie voor de Belgische Grand Prix begon met 25 minuten vertraging, omdat de vangrail bij Fagnes moest worden gerepareerd na een crash tijdens de kwalificatie van de Porsche Supercup. Nadat het eerste kwalificatiedeel eenmaal in gang was geschoten, imponeerde Max Verstappen door 1.44.581 op de klokken te brengen, waarmee hij op dat moment een halve seconde sneller was dan Carlos Sainz op P2, acht tienden rapper dan Sergio Perez op P3 en een seconde vlugger dan Charles Leclerc op P4.

De top-vier keerde niet terug op de baan voor een tweede run in Q1. De andere zestien coureurs wel. Alexander Albon belandde in de slotfase van de sessie in de gevarenzone, maar maakte indruk door bij het zwaaien van de vlag nog de zesde tijd te rijden. Door de verbetering bij de Williams-coureur zakte Sebastian Vettel buiten de top-vijftien. De rijder van Aston Martin kwam uiteindelijk slechts twee duizendste van een seconde tekort om door te kunnen naar Q2. Ook Nicholas Latifi, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda - de Japanner verremde zich fors voor de laatste chicane - en Valtteri Bottas konden na Q1 uitstappen. Alle vijf gaan echter nog naar voren op de startopstelling als gevolg van de motorische gridstraffen voor eerdergenoemde zes coureurs.

Video: Verstappen begint sterk aan kwalificatie F1 Spa

Q2: Leclerc laat snelheid zien

Ook tijdens het tweede deel van de kwalificatie was Verstappen rap onderweg. De Nederlander bracht aan het begin van Q2 1.44.723 op de klokken, waar Perez met 1.44.794 net niet aan wist te komen. Sainz ging rond in 1.45.418 en stond daarmee derde na de eerste runs, terwijl Leclerc na een slide in de laatste chicane met 1.45.637 op P6 bleef hangen. “Mijn auto springt als een gek bij de apex van de langzame bochten. Heel vreemd”, meldde de Monegask onderweg terug naar de pits aan zijn team.

Verstappen en Perez lieten de laatste minuten van Q2 aan zich voorbij gaan en zagen in hun pitbox hoe Leclerc nog naar P1 ging met 1.44.551. Bij het uithangen van de vlag reden Lewis Hamilton en Alexander Albon op het nippertje een rondetijd die goed was om verder te gaan naar Q2. Daniel Ricciardo ontving tijdens zijn laatste snelle ronde een tow van McLaren-teamgenoot Lando Norris, maar het mocht niet baten. Met de elfde tijd was de Australiër uiteindelijk net niet snel genoeg. Ook voor Pierre Gasly, Zhou Guanyu, Lance Stroll en Mick Schumacher hield het na Q2 op.

Q3: Verstappen snelste, pole voor Sainz

In de aanloop naar Q3 werd er aan de linkerkant van de Red Bull van Perez nog hard gewerkt bij de vloer, maar het werk was op tijd gedaan voor de start van de sessie. De Mexicaan kwam na zijn eerste vliegende ronde in 1.44.462 over de streep, waar Verstappen onder ging met 1.43.665. Sainz liet daarna 1.44.297 noteren, die hem voor Perez op P2 deed belanden. En daarmee op de voorlopige pole, aangezien Verstappen een gridstraf had staan.

“Wait, what are these tyres?”, kwam Charles Leclerc op de boordradio. “It is a mistake”, luidde het antwoord van zijn engineer. De Monegask bleek op nieuwe banden naar buiten te zijn gestuurd door Ferrari, terwijl het vanwege zijn gridpenalty de bedoeling was om in Q3 op gebruikte banden te rijden. Leclerc werd verzocht om zijn run op de nieuwe banden te voltooien en reed met 1.44.553 de vierde tijd, waarmee hij achter Verstappen op de grid zou staan.

Verstappen en Norris kwamen niet meer naar buiten voor een tweede run in Q3, Leclerc reed aan het einde nog wel de baan op maar puur en alleen om Sainz een tow te geven op Kemmel Straight. De Spanjaard verbeterde zich echter niet in de eerste sector en maakte later in de ronde ook nog een fout door een stukje grindbak mee te pakken. Perez ging echter ook niet harder, waardoor de pole-position alsnog een prooi voor de Spanjaard was. Esteban Ocon was vijfde in Q3, maar gaat ook achteruit vanwege een gridstraf. Fernando Alonso en Lewis Hamilton reden de zesde en zevende tijd en profiteren van de motorwissels: zij staan zondag derde en vierde op de startopstelling.

George Russell en Alexander Albon kunnen dankzij alle straffen plaatsnemen op de derde startrij. Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Lance Stroll en Sebastian Vettel schuiven door het wegvallen van Verstappen, Leclerc, Ocon en Norris naar de zevende, achtste, negende en tiende plek op de grid.

De Grand Prix van België begint zondag om 15.00 uur.

Video: Ferrari maakt bandenfout, Verstappen rijdt snelste tijd

Uitslag kwalificatie F1 GP van België: