De eerstvolgende Grand Prix na China is door de Formule 1 meteen weer aangemerkt als een sprintweekend. De coureurs mochten daardoor wederom aan de bak voor een zaterdagse race, die volgens het nieuwe format voorafgaand aan de hoofdkwalificatie plaatsvindt. Max Verstappen mocht de sprint in Florida tot zijn verrassing vanaf pole-position aanvangen. De wereldkampioen maakte een foutje in wat hij vorig jaar het 'Mickey Mouse-gedeelte' van het Miami International Autodrome noemde, al zag hij de concurrentie nog meer worstelen om de softs in het juiste window te kunnen krijgen.

Zaterdag kwamen bij de meeste formaties de mediums voor de dag, waarbij Verstappen in tegenstelling tot Charles Leclerc een gebruikte set koos. Het kon de Ferrari-coureur een voordeel geven bij de start, al bewoog de Limburger meteen naar rechts om de binnenkant af te dekken. Het bleek genoeg om de leiding te behouden, al moest Verstappen daarna nogmaals aan de bak. Een nogal enthousiaste actie van Lewis Hamilton zorgde voor een domino-effect met Lando Norris en Fernando Alonso als voornaamste slachtoffers. Bij de herstart wist Verstappen andermaal stand te houden, al liep hij niet meteen weg bij Leclerc.

Het leek een bewuste keuze zijn, maar Verstappen maakte via de boordradio duidelijk dat dit bepaald niet het geval was. Gevraagd door Gianpiero Lambiase naar een update over de balans in zijn RB20, luidde het antwoord van de drievoudig wereldkampioen: "Verschrikkelijk. Ik heb nul grip aan de achterkant. Het is net als gisteren in de kwalificatie." Desondanks wist Verstappen stand te houden, terwijl achter hem een zeer agressieve Kevin Magnussen en Hamilton voor het spektakel zorgden. Verstappen zou uiteindelijk met drie seconden voorsprong aan het langste eind trekken.

"Ik was niet goed genoeg weg, dus ik moest natuurlijk [Charles Leclerc] iets afknijpen. Uiteindelijk kwam alles goed in bocht 1, waarna de safety car de baan op kwam. Dat maakte de boel wat rustiger", aldus een kalme Verstappen na afloop van de sprint. "Daarna konden we per ronde het gat iets vergroten, maar het was niet helemaal perfect. We hebben nog wat werk te doen."

Wat het nog te verrichten werk makkelijker maakt, is de andere opzet van het sprintweekend. Sinds dit jaar mogen de teams tussen de sprintrace en de kwalificatie nog het een en ander veranderen aan de afstelling. "Hopelijk kunnen we het allemaal nog wat verbeteren voor de kwalificatie later vandaag [zaterdag] en zeker voor morgen in de race", vertelt de Red Bull-rijder. "Een overwinning is goed, maar het heeft [de sprintrace] ook genoeg verbeterpunten opgeleverd."

Verschil met China

Tijdens het vorige Formule 1-sprintweekend, die in China, wist Verstappen met overmacht de zege in de sprintrace te bemachtigen. Deze keer hield hij maar een paar seconden over op de concurrentie. "Hier is het wat moeilijker voor mij, dus er is nog genoeg te verbeteren", besluit de kampioenschapsleider.

De kwalificatie voor de Grand Prix van zondag begint om 22.00 Nederlandse tijd.