Het duel tussen Lewis Hamilton en Kevin Magnussen was een van de hoogtepunten van de sprintrace in Miami. Hamilton probeerde ronde na ronde de Haas F1 in te halen, maar de Deen maakte zijn auto zo breed mogelijk om de achtste positie - en het laatste punt - te behouden. Het liep echter uit op een drama voor Magnussen. Hij verdedigde regelmatig te hard, waardoor hij met name in bocht 11 vaak te wijd schoot en daar een voordeel aan overhield. Het leverde hem in drie gevallen een tijdstraf van tien seconden op voor dat vergrijp, terwijl hij ook nog een tijdstraf van vijf seconden kreeg voor het veelvuldig overschrijden van de track limits. Onderaan de streep rest hem dus niets meer dan de achttiende plaats. Na de sprintrace is hij opvallend open over de uitgedeelde straffen.

"Ze waren allemaal terecht", geeft Magnussen toe in gesprek met Sky Sports. "Daar bestaat geen twijfel over. Ik moest dat spel opnieuw spelen", legt hij uit. Hij doelt daarmee op het feit dat hij met dit harde verdedigen teamgenoot Nico Hülkenberg meer ademruimte gaf om de zevende plaats te pakken. "Ik bevond me in een heel goede positie achter Nico. Ik won veel posities bij de start, waardoor ik P8 lag."

Hoewel hij zich dus neerlegt bij de straffen, lijkt Magnussen niet helemaal blij met de tactiek van zijn teamgenoot. "Ik had DRS van Nico, dus ik verdedigde goed tegen Lewis. Maar Nico sneed de chicane af waardoor ik DRS verloor. Nico had dat terug kunnen geven zodat ik weer DRS zou krijgen om te verdedigen. Dan waren we makkelijk zevende en achtste geworden. In plaats daarvan moest ik als een malle met Lewis vechten. Ik moest gewoon weer een gat creëren zoals in Jeddah."

In Saudi-Arabië leverden die tactieken Magnussen ook al twee tijdstraffen van tien seconden op. Toen zei teambaas Ayao Komatsu al dat dit niet de manier is waarop het team wil racen, wat de Deen beaamt. "Ik begon verschillende tactieken te gebruiken. Ik doe dat liever niet, maar uiteindelijk heb ik mijn werk als teamspeler gedaan. Nico heeft die punten gepakt omdat ik dat gat heb gecreëerd. Lewis en Tsunoda konden hem niet bijhalen. Zo race ik liever niet, maar dat moest ik vandaag doen", besluit Magnussen.

Wat nog wel interessant kan worden voor de Deen, is de hoeveelheid strafpunten die hij krijgt voor de vier vergrijpen. Hij staat op dit moment op 5 strafpunten terwijl hij bij 12 strafpunten een schorsing voor één race kan verwachten. Mocht hij voor elk incident twee strafpunten krijgen, dan zit hij dus al tegen een schorsing aan.

Bekijk hier een moment van het duel tussen Hamilton en Magnussen: