Ondanks dat zijn laatste ronde in de vrijdagse kwalificatie niet optimaal was, was de rondetijd van Max Verstappen goed genoeg om de sprintrace in Miami van pole-position te mogen beginnen. De regerend wereldkampioen kreeg Charles Leclerc naast zich op de grid. Zijn tweede tijd kwam enigszins als een verrassing, doordat de Monegask maar drie ronden gereden had in de vrije training als gevolg van een ongelukkige spin. De tweede startrij werd bezet door Sergio Pérez en Daniel Ricciardo, die vrijdag vertrouwen tankte door zich als vierde te kwalificeren voor de sprint.

Lando Norris was snelste gegaan in de eerste twee delen van de sprint kwalificatie, maar stelde op het moment suprême teleur met negende tijd. Ook Mercedes viel in negatieve zin op. George Russell en Lewis Hamilton maakten de slotfase van de kwalificatie zelfs niet eens mee, doordat zij in SQ2 niet verder kwamen dan de elfde en twaalfde tijd.

Kettingbotsing

Verstappen begon de negentien ronden tellende sprint op een gebruikte set mediums, terwijl Leclerc een nieuwe set van de medium compound onder zijn auto had laten noteren. De Nederlander kwam bij de start niet super weg, maar slaagde er niettemin in om Leclerc voor te blijven. Daarachter glipte Ricciardo naar de derde plek ten koste van Pérez.

Hamilton besloot van ver naar de binnenkant van de eerste bocht te duiken, maar schoot iets te ver door en kwam in aanraking met de Aston Martin van Fernando Alonso, die daardoor tegen teamgenoot Lance Stroll botste. De Canadees tikte op zijn beurt de McLaren van Lando Norris aan, die in een spin belandde en stil kwam te staan op de uitloopstrook. Het lukte de Brit niet om zijn weg te vervolgen, wat de racedirectie deed besluiten om de safety car naar buiten te sturen. Tijdens de neutralisatie zette Stroll zijn auto uit in de pits, terwijl Alonso aan de achterkant van het veld belandde door een lekke band die hij had opgelopen bij het akkefietje na de start.

Nadat de race na een paar ronden weer hervat was, bleef Verstappen aan de leiding en Leclerc op de tweede plek. Ricciardo behield aanvankelijk de derde positie, maar moest na een paar ronden toezien hoe Pérez langszij kwam.

Hamilton versus Magnussen

Hamilton voerde ondertussen de druk flink op bij Kevin Magnussen, die achtste lag en daarmee het laatste WK-punt in handen had. De zevenvoudig wereldkampioen opende meerdere keren de aanval op de Haas F1-coureur, maar de Deen verdedigde stevig en slaagde er keer op keer in om de Mercedes achter zich te houden. Een moment waarbij hij de chicane afsneed, leverde hem echter een tien seconden tijdstraf op, doordat er sprake was van ‘leaving the track and gaining an advantage’. Het gevecht ging daarna echter onverminderd door. Bij de elfde bocht gingen Magnussen en Hamilton samen wijd, met als gevolg dat Yuki Tsunoda voor Hamilton wist te komen. Magnussen hield het uiteindelijk niet vol op P8 en zag zowel Tsunoda en Hamilton voor zich komen.

Verstappen klaagt en wint

Verstappen meldde over de boordradio dat de situatie in de auto nog net zo slecht was als tijdens de sprint kwalificatie. "Vreselijk. Nul grip, net als in de kwalificatie." Niettemin reed hij zonder omhaal naar de overwinning. Leclerc kwam 3,3 seconden achter de Nederlander als tweede aan de finish, terwijl Pérez derde werd. Ricciardo kreeg in de slotfase Sainz en Piastri op de hielen, maar bleef beide tot de finish voor en eindigde als vierde. Hülkenberg deed het zeer verdienstelijk door de tiende startpositie om te zetten in een zevende plek.

Hamilton haalde aan het einde van de sprintrace Tsunoda in voor de achtste plaats, maar kreeg nog een drive through-penalty vanwege te hard rijden in de pitstraat, die automatisch werd omgezet in een tijdstraf van twintig seconden. Zodoende werd Tsunoda alsnog achtste in de sprint. Magnussen kreeg nog twee tijdstraffen van tien seconden voor 'leaving the track and gaining an advantage' en een tijdstraf van vijf seconden in verband met track limits, waardoor hij in de race-uitslag wegzakte naar de achttiende plek, wat tevens de laatste plek was door de uitvalbeurten van Stroll en Norris.

Om 22.00 uur Nederlandse tijd gaat het raceweekend verder met de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami.

