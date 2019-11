Verstappen wil seizoen afsluiten met goed resultaat in Abu Dhabi

Het eerste jaar met Honda als motorleverancier van Red Bull is uiteindelijk beter verlopen dan menigeen vooraf had verwacht. Nadat Verstappen in de eerste race in Australië meteen een podiumplaats had behaald door derde te worden, finishte de 22-jarige Nederlander in de negentien daaropvolgende wedstrijden nog zeven keer op het ereschavot, waaronder drie maal voor een overwinning. Met nog één race te gaan bezet Verstappen de derde plaats in het kampioenschap door na zijn meesterlijke zege in de Braziliaanse Grand Prix elf punten meer te hebben dan Ferrari-rijder Charles Leclerc.

"Na een geweldig weekend in Brazilië is het team goedgemutst om er nog een keer voor te gaan in Abu Dhabi", kijkt Verstappen vooruit. "We gaan van een vloeiend circuit als Interlagos naar een krap en bochtig circuit als Yas Marina, waar de auto helemaal anders afgesteld moet worden vergeleken met Brazilië om er het beste uit te halen. Dat is altijd de uitdaging in Abu Dhabi, ook met de overgang tussen dag en nacht. De tweede training is daarom het belangrijkst omdat die het meest representatief is voor de omstandigheden in de kwalificatie en race."

Verstappen is tevreden met de manier waarop het seizoen 2019 is verlopen. In een overgangsjaar voor de samenwerking tussen Red Bull en Honda heeft de nieuwe tandem enkele sterke resultaten neergezet, waaronder drie overwinningen voor de Nederlander. "Als we terugkijken dan denk ik dat we tevreden kunnen zijn met ons seizoen na ons eerste jaar met Honda. Hopelijk kunnen we dit weekend op een positieve manier afsluiten voor iedereen een break krijgt voor kerstmis en nieuwjaar."

