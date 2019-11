Het voornaamste obstakel voor de F1-toekomst van Honda

Honda beleeft dit seizoen wat betreft de sportieve prestaties het beste jaar sinds de terugkeer naar de Formule 1 in 2015. In het eerste jaar dat het merk met Red Bull Racing samenwerkt, schopt Honda het al tot drie zeges en twee pole-positions. Dat is meer dan Red Bull sinds de introductie van de hybride V6 presteerde met voormalig motorleverancier Renault.

Honda zet alles op alles om in het seizoen 2020 echt voor de titel mee te doen, maar zal tegen het einde van dit jaar moeten beslissen of het doorgaat in 2021. De motoren zullen dan min of meer gelijk zijn, maar de ontwikkelingen worden verder aan banden gelegd. "We zijn begonnen met berekenen hoeveel het met de toekomstige reglementen gaat kosten," zei Honda's F1-directeur Masashi Yamamoto tegen Motorsport.com. "We hebben gemerkt dat het op dit moment voor alle autofabrikanten erg moeilijk is, vanwege de veranderende omgeving wat betreft elektrificatie. Dus we vatten de ontwikkelingskosten samen en voeren interne discussies. Het klopt dat de kosten het grootste probleem vormen."

Yamamoto voegt eraan toe dat het in staat zijn om te winnen een belangrijk criterium is. "Winnen is de eerste prioriteit. Als we eenmaal besluiten om deel te nemen, proberen we te winnen. Het is positief om goede resultaten te boeken, maar belangrijker is een juiste balans met de kosten. We moeten veel budget vrijmaken om onze ontwikkeling te versnellen en de koplopers in te halen. Nu plannen we hoe we de huidige situatie kunnen behouden en tegelijkertijd de kosten kunnen verlagen", vertelde hij.

Dit seizoen had Honda een aardige achterstand weg te werken ten opzichte van Ferrari en Mercedes. De resultaten, met als hoogtepunt de Grand Prix van Brazilië, hebben aangetoond dat het de Japanse motorleverancier gelukt is om in ieder geval erg dichtbij te komen. Helemaal op circuits waar de lucht ijl is, komt de Red Bull met diens motorvermogen in combinatie met de aerodynamica en chassis sterk voor de dag.

Honda gaf eerder aan dat het zou wachten op de publicatie van de F1-regels voor 2021 alvorens het verder zou kijken naar de toekomstplannen. Yamamamoto is in ieder geval erg tevreden met de aankomende reglementen, die behalve de beperkte dyno-tests geen invloed hebben op motorfabrikanten. Er zijn daarnaast meer manieren voor Honda om kosten te verlagen denkt de directeur, zoals standaardonderdelen van de krachtbron. "Dat was één idee, maar over het geheel genomen lopen we misschien nog steeds achter. Het was dus misschien wat moeilijk om gemeenschappelijke onderdelen te gebruiken. Als de FIA zou kunnen laten zien dat ze in 2025 bijvoorbeeld die onderdelen standaardiseren, dan zou het misschien van invloed kunnen zijn op onze beslissing om door te gaan of niet. Dan kunnen we met ons budget iets meer naar de langere termijn kijken."

Met medewerking van Scott Mitchell