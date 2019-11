Sainz aast op contractverlenging bij McLaren voor 2021

Zoals de meeste coureurs op de F1-grid loopt het contract van Carlos Sainz door tot eind 2020. In theorie komen de stoeltjes bij de toonaangevende teams Mercedes, Ferrari en Red Bull dan weer beschikbaar en zou Sainz kunnen profiteren van de verschuivingen op de rijdersmarkt na zijn stint bij McLaren. De 25-jarige Spanjaard is dit seizoen een van de meest indrukwekkende rijders in het middenveld. In Brazilië bereikte hij door een tijdstraf van Lewis Hamilton zelfs het podium.

"Zolang ik deel uitmaak van dit team, zie ik een constante opwaartse lijn", zei Sainz na een vraag van Motorsport.com over zijn intenties voor 2021 en verder. "Het is natuurlijk een zeer aantrekkelijke kans en zoiets zie je niet veel in de Formule 1. Ik ben erg trots op wat dit team doet. Het is natuurlijk nog heel vroeg om na te denken over 2021, maar het is geen geheim dat ik erg blij ben met mijn plek bij McLaren. Ik denk dat het ook andersom geldt en er op dit moment sowieso geen andere plek voor mij is om rond te gaan kijken."

Het huidige seizoen is het beste tot nu toe van Sainz. In de meest recente race op Interlagos eindigde hij als derde en scoorde hij zijn eerste podium ooit in de koningsklasse. Hij zei dat de ervaringen van de afgelopen jaren, waaronder een lastig 2018 bij Renault naast Nico Hülkenberg, hem tot een coureur hebben gemaakt die nu klaar is om de volgende stap te zetten. "Het jaar naast Nico heeft me veel geholpen, ik heb geleerd van een ervaren coureur. Daarvoor hadden al mijn teamgenoten maximaal een jaar ervaring in de F1, dus eigenlijk hielp het dat ik een jaar naast Nico doorbracht. Ik heb een paar waardevolle lessen geleerd", aldus Sainz.

Die kennis en ervaring heeft Sainz meegenomen naar McLaren, dat in hem geloofde toen Daniel Ricciardo zijn plek bij Renault zou gaan overnemen. Sainz kreeg in eerste instantie een jaar om zich te bewijzen, maar is afgelopen zomer met Lando Norris ook officieel aangekondigd als de line-up voor volgend jaar. "Toen ik bij McLaren kwam, wist ik dat ik klaar was voor de uitdaging. Dat was vanwege de manier waarop ik de balans van de auto begrijp, deze moet doorontwikkelen en de snelheid die ik bij Toro Rosso en Renault ook had. Het was gewoon een kwestie van wennen aan dit team en me zo snel mogelijk op mijn gemak voelen. De resultaten zouden daarna vanzelf komen. Ik was eigenlijk nergens echt bang voor."

Met medewerking van Scott Mitchell