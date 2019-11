Toro Rosso hoopt Renault te verslaan in kampioenschap

Pierre Gasly scoorde in Brazilië in dienst van Toro Rosso zijn eerste Formule 1-podium. Het was de tweede keer dit seizoen dat het team op het ereschavot kon plaatsnemen. Daniil Kvyat wist met dank aan een goed uitgekiende strategie in Hockenheim als derde te finishen, achter Max Verstappen en Sebastian Vettel. Door deze uitschieters heeft het team op enkele momenten heel wat punten verzameld. Daardoor heeft het in Abu Dhabi zelfs nog uitzicht op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap, momenteel in handen van Renault. De Franse renstal staat nu acht punten voor en in theorie zijn er nog 44 punten te behalen. Realistisch gezien is de zevende en achtste plek het maximaal haalbare als er geen gekke dingen gebeuren bij de topteams, maar dan moet het team ook het sterke McLaren verslaan. P7 en P8 zou tien punten opleveren en dat betekent dat Renault niet meer dan drie punten mag scoren.

Een lastig scenario, maar niet onmogelijk. En zolang die kans er is, blijft Toro Rosso hoop houden. Pierre Gasly won op het Yas Marina Circuit zijn GP2-titel en bewaart dus goede herinneringen aan de locatie. "Het is de laatste race van het seizoen en dus een speciaal weekend. Het wordt heel belangrijk voor ons om zo hoog mogelijk te finishen. Ik kan zelf nog de beste coureur buiten de top-drie teams worden", aldus de Franse coureur, die even achterwege laat dat hij de eerste seizoenshelft ook voor Red Bull reed. "Ik won hier de GP2-race, maar heb er minder succes behaald in de F1. Ik houd wel van deze baan, want je kunt er in een vloeiend ritme komen. Het is er ook lekker warm en deze plek brengt goede herinneringen naar boven toen ik GP2-kampioen werd."

Kvyat heeft eveneens feestgevierd op het circuit, dat sinds 2014 de vaste afsluiter van het F1-kampioenschap is. Hij won er namelijk zes jaar geleden zijn GP3-titel. "Ik kom hier graag en heb daar nog goede herinneringen aan, met een zege in de hoofdrace. Ik wist toen dat ik het jaar erop naar Toro Rosso zou gaan en dat was een geweldig moment voor mij. Onder het kunstlicht racen is gaaf, ik geniet wel van nachtraces. De baan biedt meerdere inhaalmogelijkheden en ik zal zo hard als ik kan pushen om het jaar te beëindigen met een mooie race."