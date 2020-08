Verstappen over Schumacher-vergelijking: "Ik blijf vooral mezelf"

Brawn deed zijn uitspraken na afloop van de 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone. Vooral dankzij de wijze waarop de Red Bull-coureur over de boordradio communiceert, gaan de gedachten van Brawn terug naar zijn tijd met de zevenvoudig wereldkampioen uit Duitsland. "Hij doet mij op meerdere manieren aan Michael Schumacher denken. Als je luistert naar zijn boordradio's, dan heeft hij duidelijk nog hersencapaciteit over tijdens het rijden”, aldus de Brit in zijn traditionele column voor de Formule 1-organisatie.

Verstappen noemt deze woorden vleiend, maar wil inhoudelijk niet per se meegaan in de getrokken parallel. "Dat is natuurlijk heel aardig, maar ik vergelijk mezelf eigenlijk nooit met niemand anders", aldus Verstappen in gesprek met CNN. "Ik ben en blijf mezelf en ben ook gewoon een andere coureur. Natuurlijk kun je wel altijd bepaalde gelijkenissen zien of dezelfde eigenschappen herkennen, maar ik vergelijk mezelf zoals gezegd nooit met iemand anders. Ik wil gewoon mezelf zijn."

Waar Schumacher de teller qua wereldtitels op zeven heeft staan, wacht Verstappen nog altijd op zijn eerste kroon. Na zijn zege op Silverstone hoopt menig fan op een titelstrijd in 2020, maar Verstappen blijft voorzichtig. "We hebben tot dusver slechts in één race een snellere auto gehad, maar in al die andere races was dat niet het geval. Je moet dus wel reëel blijven. Ik praat dan ook niet over een titel. We hebben constante resultaten gehad tot dusver, al heeft die DNF in de eerste race ons natuurlijk wel pijn gedaan [in de WK-stand]. Dat was natuurlijk niet goed. Maar verder blijven we alles geven en proberen we ieder weekend het maximale resultaat te behalen. Wanneer ik wel verwacht om wereldkampioen te kunnen worden, in welk jaar? Nou, dat is lastig. Ik had het tijdens mijn eerste seizoen in de Formule 1 natuurlijk al wel willen worden, maar dat bleek nog niet mogelijk", sluit de negenvoudig GP-winnaar lachend af.

