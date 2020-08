Perez mogelijk door privé-kok besmet geraakt met COVID-19

Perez was voorafgaand aan de Britse Grand Prix de eerste coureur bij wie een besmetting werd vastgesteld. Daardoor miste hij beide weekenden op Silverstone. Voorafgaand aan de Britse GP was de Mexicaan naar zijn thuisland afgereisd om een bezoek te brengen aan zijn moeder, die in het ziekenhuis had gelegen. Na de besmetting bestonden er vragen over of Perez zich in Mexico wel had gehouden aan de strikte corona-protocollen van de F1 en of hij het longvirus daar ook had opgelopen. Die eerste suggestie wuifde Perez tijdens de persconferentie op donderdag resoluut weg.

Szafnauer gaf tijdens de tweede vrije training bij Sky Sports antwoord op die tweede vraag. Hij ontkent dat Perez het virus in Mexico heeft opgelopen. “We denken dat hij het heeft gekregen van een van de privé-chefs die hij ingehuurd heeft. Dat had eerlijk gezegd iedereen kunnen overkomen. Hij heeft privé alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen. Hij verbleef bij zijn ouders, hij ging niet uit eten. Toen hij terugkeerde in Europa, regelde hij een privé-kok zodat hij niet naar restaurants zou gaan. Wij denken dat hij het via een kok heeft opgelopen.”

Na twee races gemist te hebben keert Perez dit weekend in Spanje terug bij Racing Point. Hij sloot de dag af op de achtste positie, 1,4 seconden achter snelste man Lewis Hamilton. Afgaande op wat hij in de eerste oefensessie had gezien denkt Szafnauer niet dat Perez lang nodig heeft om weer op snelheid te komen. “Het is geweldig om hem over het virus heen te zien komen. Toen hij positief testte, zat hij vol met het virus, en hij heeft het redelijk snel uit zijn systeem gekregen. Ik denk dat dit komt omdat hij zeer fit is. We hopen dat hij in de auto ook snel weer op snelheid komt. Na VT1 leek het erop alsof dat aan het gebeuren was.”