Verstappen: "Komen tekort over één ronde, maar auto voelt goed aan"

Dat er onder normale omstandigheden geen enkele maat op Mercedes staat, mag inmiddels geen verrassing meer heten. Zoals Verstappen in gesprek met de Nederlandse pers zelf ook aangaf heeft hij hitte en zachte banden nodig om te kunnen strijden met de zwartgemaakte Zilverpijlen. In Barcelona is die eerste randvoorwaarde weliswaar in orde, maar de tweede niet. Pirelli heeft namelijk weer hardere bandencompounds meegenomen. "Met deze banden is het nu best goed te managen. Ik had persoonlijk liever wat zachtere banden gehad voor dit weekend."

Het gebrek aan zacht rubber maakt dat Mercedes het raceweekend in Barcelona weer als uitgesproken favoriet is begonnen. Op vrijdag zetten Lewis Hamilton en Valtteri Bottas die constatering meteen maar wat extra kracht bij door andermaal de lakens uit te delen. Verstappen moest in beide trainingssessies bijna een seconde toegeven op de snelste Mercedes-rijder. Of zoals hij de zaak vanaf het circuit in Catalonië zelf onder woorden brengt: "Als het over één rondje gaat, komen we nog aardig wat tekort ten opzichte van Mercedes."

Neemt niet weg dat Verstappen wel overwegend tevreden is met de eigen prestaties op vrijdag, het uitgetekende Red Bull-programma is naar behoren afgewerkt. "Onze auto presteerde vandaag best goed. Over het algemeen was het dus wel een positieve dag, in de lange runs was de auto sowieso fijn om te rijden", zo vervolgt de negenvoudig Grand Prix-winnaar. Het maakt dat het perspectief voor zondag nog niet eens zo slecht is. "Tijdens de kwalificatie kunnen we niet veel doen tegen Mercedes, maar wie weet wat er tijdens de race mogelijk is. Het voelde vandaag zoals gezegd goed aan en we zullen zien of dat op zondag weer het geval is."

Wat kan Verstappen tijdens de Grand Prix van Spanje en is het reëel om over een titelstrijd met Mercedes te praten? Dit en meer komt aan bod tijdens de nieuwe en internationale podcast van Motorsport.com: